«Ребята, вы же как мои дети, вам не стыдно?» 11 31.08.2023, 11:06

8,510

Белоруска чудом вернулась в Польшу после поездки в Минск.

В редакцию сайта Charter97.org написала читательница Светлана:

- Каждый раз я не перестаю удивляться наивности белорусов, сбежавших от репрессий и которым ну очень хочется съездить домой.

Все мы, кто уехал из-за репрессий, оставили те или иные дела незаконченными. И каждому из нас кажется: вот съезжу, перерегистрирую квартиру на родителей, напишу поручения на все юридические действия, а тогда уже можно жить спокойно за границей в ожидании того дня, когда Родина позовет.

Но моя приятельница, которая чудом вернулась в Польшу после такой поездки, рассказывает такие ужасы, от которых волосы на теле становятся дыбом:

- После прохождения польского контроля 24 часа нас продержали перед белорусским контролем. Я не смогла заснуть за это время ни на минутку. И вот возле окошка пограничного контроля подаю паспорт, а мне в ответ гыркают «отъедь и жди».

Муж остался проходить пограничный контроль, а я отъехала в каком-то безумном состоянии и начала ждать. Тело дрожало, понимая, что что-то пошло не так. Я вышла из автомобиля, сходила в туалет и надела на себя как можно больше теплых вещей, в карман положила таблетки от давления, выпила успокаивающую таблетку, намотала на руку туалетной бумаги. И вышла.

Таблетка начала действовать, дрожь унялась, меня начало клонить в сон. Но где - то через 1,5-2 часа за мной пришли выродки. Я вышла, они схватили меня под руки и начали тянуть. Я была в таком состоянии, что все разговоры помнятся мне как в тумане. Вспоминается мне только, что между собой они обсуждали, есть ли на меня протокол. Я собирала все свои силы, лишь бы не показать, что я боюсь, хотя страх был немыслим.

Заполнив на меня бумаги, приказали раздеваться. Я чувствовала безумный стыд. Четыре здоровые верзилы заставили меня раздеться до трусов. В одежде осматривали швы, как будто бы я там прятала наркотики, осмотрев, разбрасывали ее по всему кабинету. Я села на табуретку, наклонилась и обняла себя, чтобы скрыть свои сморщенные груди. Единственное, что смогла им сказать: «Ребята, вы же как мои дети, вам не стыдно?»

Один из них покраснел. В одних трусах я просидела еще где-то час. Потом зашел, наверное, какой-то начальничек и сказал, что меня можно отпустить. Дальше я проходила таможенный контроль, каждую вещь проверили, разбросали все. Но это уже было не важно.

Я приехала в Минск и начала заниматься юридическими делами. Жила в Беларуси 10 дней, вернее, не жила, а существовала. Каждый день на родине мне дался очень тяжело, потому что ждала ареста.

Но Бог дал мне возможность вернуться в Польшу. Теперь я понимаю, что пока существует режим Лукашенко, я ехать уже не рискну, так как нет дома, который я любила. Есть лагерь, смотрители, уроды, которые ни за что могут тебя схватить и пытать.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».