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Министр обороны Британии Бен Уоллес официально ушел в отставку

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  • 31.08.2023, 11:06
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Министр обороны Британии Бен Уоллес официально ушел в отставку
Бен Уоллес

Премьер-министр Риши Сунак утвердил решение.

Министр обороны Британии Бен Уоллес официально ушел в отставку. Он занимал должность четыре года.

Об этом сообщает SkyNews.

Премьер-министр Британии Риши Сунак уже принял отставку Бена Уоллеса. Ожидается, что сегодня он назначит своего нового министра обороны.

В своем письме к премьеру Уоллес заявил, что за годы его деятельности британская армия окрепла. Он также поблагодарил Сунака за дружбу, заверив, что и дальше будет поддерживать главу правительства.

Риши Сунак в свою очередь заявил, что Уоллес «с отличием служил Британии», похвалив бывшего министра за преданность, мастерство и стратегическое видение.

Уоллес поддерживал Украину

Следует отметить, что уже бывший министр обороны Британии Бен Уоллес активно поддерживает Украину. Он посещал Киев, а также в своих заявлениях не раз подчеркивал, что Россия должна проиграть в войне.

При этом недавно Бен Уоллес попал в скандал, связанный с Украиной. Он сказал, что украинцы должны больше благодарить за оказанную помощь, а «страны Запада - не Amazon», и они не могут выполнять все запросы Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский потроллил британского министра, а премьеру Британии Рише Сунаку пришлось оправдываться за высказывание своего министра.

Что известно об Уоллесе

До 2005 года Бен Уоллес находился на военной службе, имел звание капитана. Уже в 2005 году он выиграл выборы, став членом британского парламента. С 2010 года стал депутатом Палаты общин, а затем младшим министром безопасности.

В 2015 году был назначен заместителем министра по делам Северной Ирландии. После выхода Британии из ЕС Уоллес работал в Министерстве внутренних дел, а с 2019-го он занимал должность министра обороны.

Кандидаты на должность министра обороны Британии

Как отмечают британские СМИ, вероятными кандидатами на должность министра обороны Британии являются Джон Глен - главный секретарь Королевской Казны и министр вооруженных сил Джеймс Хиппи.

Также на этот пост могут претендовать министр безопасности Том Тугендхат и министр иностранных дел Анн-Мари Тревельян.

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