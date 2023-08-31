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Для белорусов может сократиться количество вариантов для перевода денег

  • 31.08.2023, 11:17
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Для белорусов может сократиться количество вариантов для перевода денег

С чем это связано.

Международные системы денежных переводов могут стать недоступными белорусам, если не будут зарегистрированы в реестре платежных систем Нацбанка. Пока ни одна из них не подала заявку на регистрацию. Об этом пишет Infobank.pt со ссылкой на письма, разосланные регулятором банкам.

После вступления в силу закона «О платежных системах и платежных услугах» поставщики платежных услуг могут работать на белорусском рынке только после их включения в специальный реестр Нацбанка.

В письме, которое получили банки от регулятора, указано, что «операторы-нерезиденты, осуществляющие деятельность поставщика платежных услуг на дату вступления в силу закона (он заработал с 27 августа 2022 года. - Прим. ред.), вправе осуществлять такую деятельность без включения в реестр поставщиков платежных услуг и видов оказываемых ими платежных услуг (далее — реестр) в течение двенадцати месяцев после вступления в силу закона», пишет издание. То есть с 27 августа этого года у них больше нет права оказывать подобные услуги, если эти системы не подали заявку на включение в специальный реестр, следует из письма регулятора. 

При этом по данным издания, в письме, которое получили банки, указано, что операторы-нерезиденты не обращались в Национальный банк с заявлениями о включении их в этот реестр.

Это означает, что в ближайшее время международные системы денежных переводов могут стать недоступными для белорусов.

Напомним, недавно «Банк „Решение“» сообщил, что с конца сентября белорусам будет недоступна услуга пополнения Qiwi-кошелька. Объяснялось это тем, что «КИВИ Банк» должен будет получить в Беларуси статус поставщика платежных услуг.

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