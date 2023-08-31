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Соловьев устроил грандиозную истерику из-за помощи Запада Украине

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  • 31.08.2023, 11:25
  • 3,154
Соловьев устроил грандиозную истерику из-за помощи Запада Украине

Пропагандист озвучил абсурдный «тезис» и вспомнил о Ницше.

Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев выдал новую порцию бредовых заявлений. Сотрудник государственного телеканала страны-агрессора заявил, что украинцам удалось «навязать свою волю» западным странам и США в том числе, пишет obozrevatel.com.

Соловьев в своей передаче на телеканале «Россия 1» недоумевал, как Украина сумела получить такую сильную поддержку государств Запада.

«Сейчас свою политическую волю навязывают целой Америке!», – возмущался Соловьев.

Пропагандист также выдал байку о том, что один из генералов ВС РФ вынужден тщательно изучать произведения Фридриха Ницше, чтобы понять украинскую психологию.

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