Соловьев устроил грандиозную истерику из-за помощи Запада Украине

Соловьев устроил грандиозную истерику из-за помощи Запада Украине3
- 31.08.2023, 11:25
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Пропагандист озвучил абсурдный «тезис» и вспомнил о Ницше.
Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев выдал новую порцию бредовых заявлений. Сотрудник государственного телеканала страны-агрессора заявил, что украинцам удалось «навязать свою волю» западным странам и США в том числе, пишет obozrevatel.com.
Соловьев в своей передаче на телеканале «Россия 1» недоумевал, как Украина сумела получить такую сильную поддержку государств Запада.
«Сейчас свою политическую волю навязывают целой Америке!», – возмущался Соловьев.
Пропагандист также выдал байку о том, что один из генералов ВС РФ вынужден тщательно изучать произведения Фридриха Ницше, чтобы понять украинскую психологию.