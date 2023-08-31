Как надо есть суши: правила этикета, которые знают не все 31.08.2023, 11:35

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Даже погружать деликатес в соевый соус надо уметь.

Суши – невероятно вкусный деликатес, любимое блюдо многих. Однако не все украинцы знают о настоящей японской культуре употребления этого блюда. Например, многие не умеют пользоваться палочками, но стесняются попросить вилку. Эксперты отмечают: есть суши вилкой – вполне нормально, это не будет грубым нарушением правил этикета.

А вот тереть палочки друг о друга не рекомендуют. Шеф-повара и знатоки японской культуры объяснили, как правильно употреблять суши, когда нужно погружать их в соевый соус и можно ли класть имбирь сверху на рыбу.

Почему нельзя тереть палочки

Кадзунори Нозава, соучредитель ресторанов Sugafish, рассказал о нескольких важных правилах, касающихся этикета японской кухни.

Первое правило состоит в том, что после разделения палочек, ни в коем случае нельзя тереть их друг о друга. Это считается проявлением невежливости и неуважения.

Можно ли есть суши руками

Естественно, суши желательно есть палочками. Но не беспокойтесь, если вы не умеете ими пользоваться. Кадзунори подчеркнул, что вполне приемлемой практикой считается просьба в ресторане принести вам вилку.

Есть суши нужно сразу, как только вам их принесут – это важно, чтобы рыба и норы не потеряли свою нежную структуру.

Правила васаби

Не все виды суши гармонируют с острым васаби. Если вы любите добавлять васаби в соевый соус, лучше попросить еще одно блюдце с соусом без васаби.

Куда класть имбирь

Шеф-повар отмечает: никогда не кладите имбирь на суши. Имбирь предназначен для очищения вкуса во рту между блюдами. Он может испортить вкус суши.

Как погружать в соевый соус

Если суши уже заправлены соусом (например, унаги) не следует дополнительно погружать их еще и в соевый соус. При употреблении нигири в соус погружают не рыбу, а рис – и совсем немного. Этот вид суши нужно сразу класть в рот, не откусывая.

Если вы заказали хендрол, надкусите его, переверните и откусите с другой стороны. Так, по словам Кадзунори, рулетик не распадется.

Автор книг о японской культуре Андреа Фаццари и основатель и директор Университета суши Тецуя Ханада советуют использовать немного соевого соуса, чтобы не испортить впечатление от блюда и насладиться едой. Но есть и практические мотивы: рис очень быстро впитывает жидкость – если вы погрузите весь ролл в соус, кусочек распадется.

Иногда в японских ресторанах на тарелки добавляют зеленую пасту из листьев периллы. Ее могут подавать как гарнир, однако обратите внимание, что паста оставляет сильный привкус во рту, что может испортить впечатление от нежной текстуры рыбы.

Порядок употребления блюд

Специалисты говорят, что определенного порядка потребления блюд нет – ешьте так, как вам нравится. Конечно, сладкий вкус анаго (угря) и тамагояки (рулета из яиц) можно оставить напоследок.

Правила этикета за столом

Тецуя Ханада отмечает, что в японском ресторане не следует класть на стол телефон. Качественные заведения выбирают настоящие японские предметы интерьера, например кипарисовые столы. Стоят они недешево, поэтому лучше положить смартфон на салфетку.

Если вы случайно разлили соевый соус, не убирайте его сами – позовите официанта.

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