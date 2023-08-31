«В отношении с деньгами важно не чувствовать себя их заложником» 31.08.2023, 11:42

Белорус поделился опытом, как с небольшим доходом собрать $19 000 за 5 лет.

Накопить на отдых на море, машину или даже квартиру может оказаться не таким неподъемным делом, как кажется поначалу.

Главное, регулярно откладывать посильную сумму и делать это на протяжении длительного времени. А еще можно использовать удобные инструменты для накопления.

Myfin.by рассказывает историю Артура Ковалева, который смог за 5 лет накопить $19 000 для первого взноса на покупку квартиры.

Почему копить проще, чем инвестировать

Артур считает, что делать накопления – это повседневная часть жизни любого взрослого человека. И собрать нужную сумму можно с любого дохода, понадобится только больше времени и упорства.

– Собирать деньги мы начали с супругой, как только окончили университет и получили первое место работы. Оказалось, что ко взрослой жизни не идут в придачу ни квартира, ни машина, ни прочие блага, без которых не свить гнездо семейному человеку. Наша первая схема была достаточно безыскусна: покупали по 100 долларов каждый месяц, как только собирали 500 – относили их на валютный вклад. Когда зарплата подросла – начали собирать больше, открывали краткосрочные безотзывные вклады на несколько месяцев.

В конечном итоге где-то 30-40% семейного бюджета уходило в копилку.

Моя стратегия очень консервативна, потому что я по природе не азартный человек. Я храню деньги в разной валюте, преимущественно на вкладах, но что-то, конечно, и дома. Общеизвестно, что наиболее эффективно деньги умножаются, когда они «работают», однако я бы дополнил это двумя нюансами.Во-первых, деньги начинают «работать» только после вас. Необходимо понять, как работает инвестирование, крипта, форекс, чтобы приобрести финансовое чутье, если хотите. Это все требует либо усилий, времени и готовности потерять, прежде чем что-то получить, либо везения.

Во-вторых, в каких-то случаях эффективнее использовать накопление «по старинке». Мне кажется, что первый опыт накоплений должен быть приобретен через откладывание части своего дохода. Пусть он не обещает такого умножения, как инвестирование например, но так вы сможете ощутить, какие суммы вам комфортно откладывать и какой уровень жизни при этом будет.

Как собрать $19 000 за 5 лет

– Самую существенную сумму – 19 000 долларов – удалось собрать за пять лет. Я собирал на квартиру, и это уже было что-то, с чем можно выходить на рынок жилья. Накопленной суммы хватило на половину стоимости квартиры, остальная была доложена кредитом. И вот уже следующие три года я откладываю на оплату кредита и являюсь счастливым обладателем квартиры в строящемся доме.

Но более примечательна в моем случае та самая «подушка безопасности». Она как раз относится к возобновляемым пополнениям, которые, так складывается, уже несколько раз пришли мне на помощь. Накопления на какую-то цель я воспринимаю как уже потраченные деньги и даже не думаю о них, а отложенная сумма тратится и пополняется при необходимости и дарит приятное чувство свободы. В ней нет верхнего потолка, я могу обращаться к ней, когда нужно, и, если там лежит сумма, которая меня устраивает, я могу даже не пополнять ее ежемесячно: финансовая свобода без обязательств.

Как планировать траты и сбережения

– На мой взгляд, удобнее всего откладывать некоторую сумму с каждого денежного поступления в разные «карманы» сообразно целям. В одном будет лежать что-то вроде налога, который ты платишь сам себе. На этот карман не стоит рассчитывать: налог заплачен и будет возвращен, когда накопление достигнет цели. В других карманах пусть будут распределены деньги по важным для тебя целям: одно дело, когда ты берешь деньги из общей кучи, другое – когда из кармана «на машину» или «на море», что намного болезненнее.

Мне важнее отложить столько, сколько я планирую, чем оценить, сколько средств точно нужно потратить в месяце. Но это, скорее, следствие опыта. За годы накоплений я понимаю тот максимум, который могу отложить, и сколько примерно я потрачу на «запланированные траты». Если же я где-то промахиваюсь с оценкой трат – на помощь всегда приходит овердрафт или карта рассрочки.

Также у меня есть «разгрузочный» от заначек декабрь, потому как вкус жизни важнее процесса накопления.

Как не тратить накопления на ерунду

– Я считаю, что в отношении с деньгами важно не чувствовать себя их заложником. Мне не приходилось удерживать себя от траты «целевых» накоплений просто потому, что я никогда не ставил себе целью накопление ради накопления. Я собирал на квартиру, теперь на ремонт. По возможности я откладываю на «подушку безопасности» на случай как взвешенных, так и непредвиденных трат.

Когда ты понимаешь, для чего собираешь деньги, и адекватно оцениваешь свои возможности, достаточно просто найти аргументы в пользу «не тратить».

Но могу назвать и пару хитростей: можно спрятать от себя накопления на безотзывном вкладе или отвлечь себя от основных накоплений, откладывая отдельно некоторое количество денег на то, от покупки чего сложно удержаться, и приобретать такие вещи только с отложенной суммы.

Как накопления меняют жизнь

– Один из побочных эффектов моих сбережений – переезд в Минск. Я родом из Могилева и свой карьерный путь начал в родном городе, но, когда почувствовал, что готов попробовать себя в новой должности, критерий места не играл роли. Отложенных денег хватало, чтобы снять квартиру, а карта рассрочки позволяла докупить недостающие вещи в квартиру, поэтому, когда появилась вакансия в Минске и руководство дало мне возможность попробовать себя на этой вакансии, я собрал сумку и переехал.

Еще одна история случилась, когда я откладывал деньги на депозит, немного увлекся и забыл о том, что ухожу в отпуск. У меня было два варианта: провести отпуск так, как я и планировал, но сдержать себя в тратах до зарплаты или сократить расходы на отпуск, но сохранить большую сумму на время после отпуска. Я выбрал первый вариант и морально подготовился. Позже, уже после отпуска, к своему удивлению, я обнаружил в копилке приятную сумму, которая поддержала меня.

Как откладывать с небольшого дохода

– На сегодняшний день человеку предоставлена масса возможностей для того, чтобы накапливать деньги. Необязательно даже учиться этому: безотзывный вклад, например, не позволит вам потратить деньги до срока, а некоторые банковские продукты будут самостоятельно ежемесячно откладывать настроенную пользователем сумму или округлять любые ваши траты и сбрасывать монетки в «копилку».

Для самостоятельного освоения навыка накопления денежных средств важна дисциплинированность. Она хороша во многих сферах и всегда делает жизнь лучше. Даже при небольшом доходе можно (и нужно) откладывать деньги и всегда оценивать целесообразность их траты. Я начинал с небольшого дохода и большого желания обзавестись собственным жильем, и то, что мне потребовалось в совокупности 8 лет (5 на накопление и 3 на выплату кредита) для того, чтобы с нуля собрать на квартиру и купить ее, я считаю хорошим результатом. Не лучшим, но я все делал сам, учился на своих ошибках и добился того, чего хотел.

Если нужно отложить с небольшого дохода, то важно определить цель.

Правильная цель – половина успеха, вторая половина – реалистичные сроки. На мой взгляд, у каждого должна быть отложена некоторая сумма денег на случай «меня завтра уволят».

При необходимости взять из этой суммы что-нибудь, подумайте насколько это соотносится с целью накопления. Потратить деньги на покупку нового телефона или оставить на случай неожиданного увольнения?

Если не хватает на то, чтобы отложить и не трогать хотя бы 10% от семейного дохода, – необходимо проанализировать траты и сократить ненужные или проанализировать рынок труда на предмет дополнительного заработка.

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