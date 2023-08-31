ВСУ намекнули РФ на уничтожение всего Черноморского флота у Керченского моста 31.08.2023, 11:51

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Россиянам посоветовали повторить тактику одного из их адмиралов.

В Военно-Морских силах Вооруженных сил Украины советуют российским захватчикам затопить весь Черноморский флот для защиты незаконно сооруженного Керченского моста.

Об этом спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук сказал в эфире информационного телемарафона «Єдині новини».

«Учитывая уроки истории, могу им посоветовать повторить тактику одного из их адмиралов и затопить сразу весь Черноморский флот. Кажется, что это будет лучшим решением и развяжет сразу много проблем. По крайней мере, сохранит жизнь их личного состава», - сказал Плетенчук.

«Что касается этих притопленных барж, да, они притоплены реально, и они таким образом пытаются защитить это незаконное сооружение, которое они называют Керченским мостом. Но для того, чтобы его полностью перекрыть, надо, наверное, действительно закрыть судоходство в этом районе, и может тогда будут какие-то гарантии, что туда ничего не доплывет, потому что другим способом, насколько это понятно, защитить они его не смогут», - подчеркнул спикер.

Также у него спросили, можно ли считать нереальной возможность, что судоходство через Керченский пролив будет перекрыто.

«А как они тогда будут грабить наши временно оккупированные территории в Запорожской и Донецкой областях, вывозить наше зерно, металл, выключая АИС (автоматическую идентификационную систему - ред.), как это они делают сейчас, когда заходят в Азовское море», - отметил Плетенчук.

По его словам, российские оккупанты в последнее время усилили пограничную группировку вокруг Керченского моста. В частности, Керченский пролив сейчас охраняет не менее 10 единиц плавсредств. Это 6 катеров и 5 кораблей пограничной службы.

В то же время, он напомнил, что Керченский пролив относится к территориальным водам Украины, и поэтому, все действия РФ в этой акватории являются незаконными.

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