ВСУ намекнули РФ на уничтожение всего Черноморского флота у Керченского моста
- 31.08.2023, 11:51
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Россиянам посоветовали повторить тактику одного из их адмиралов.
В Военно-Морских силах Вооруженных сил Украины советуют российским захватчикам затопить весь Черноморский флот для защиты незаконно сооруженного Керченского моста.
Об этом спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук сказал в эфире информационного телемарафона «Єдині новини».
«Учитывая уроки истории, могу им посоветовать повторить тактику одного из их адмиралов и затопить сразу весь Черноморский флот. Кажется, что это будет лучшим решением и развяжет сразу много проблем. По крайней мере, сохранит жизнь их личного состава», - сказал Плетенчук.
«Что касается этих притопленных барж, да, они притоплены реально, и они таким образом пытаются защитить это незаконное сооружение, которое они называют Керченским мостом. Но для того, чтобы его полностью перекрыть, надо, наверное, действительно закрыть судоходство в этом районе, и может тогда будут какие-то гарантии, что туда ничего не доплывет, потому что другим способом, насколько это понятно, защитить они его не смогут», - подчеркнул спикер.
Также у него спросили, можно ли считать нереальной возможность, что судоходство через Керченский пролив будет перекрыто.
«А как они тогда будут грабить наши временно оккупированные территории в Запорожской и Донецкой областях, вывозить наше зерно, металл, выключая АИС (автоматическую идентификационную систему - ред.), как это они делают сейчас, когда заходят в Азовское море», - отметил Плетенчук.
По его словам, российские оккупанты в последнее время усилили пограничную группировку вокруг Керченского моста. В частности, Керченский пролив сейчас охраняет не менее 10 единиц плавсредств. Это 6 катеров и 5 кораблей пограничной службы.
В то же время, он напомнил, что Керченский пролив относится к территориальным водам Украины, и поэтому, все действия РФ в этой акватории являются незаконными.