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В Литве разъяснили, кто из белорусов сможет въезжать в страну в случае полного закрытия границы

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  • 31.08.2023, 12:03
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В Литве разъяснили, кто из белорусов сможет въезжать в страну в случае полного закрытия границы
Фото: Reuters

Ответ озвучило литовское МВД.

В случае полного закрытия границы с Беларусью в Литву смогут въезжать дипломаты и лица в поиске убежища.

Об этом сообщает Delfi со ссылкой на разъяснение литовского  Министерства  внутренних дел.

В понедельник сообщалось, что Литва рассматривает возможность закрытия еще двух пунктов пропуска на границе с Беларусью. Таким образом, всего будут закрыты четыре пограничных пункта. В этом случае белорусы больше не смогут приезжать в Литву с туристическими и рабочими целями.

Литва представила два основных критерия, когда страны Балтии и Польша согласятся полностью закрыть границы с Беларусью: во-первых, вооруженный инцидент или инциденты на границе одного из государств, а во-вторых, организованная массовая атака нелегальных мигрантов.

В случае полного закрытия границы будет обеспечено возвращение в Литву граждан Литвы и ЕС, разрешено передвижение дипломатов, а также будет разрешен приезд просителей убежища из Беларуси и других стран по гуманитарным соображениям.

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