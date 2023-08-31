В подмосковных Мытищах тайно хоронят командира ЧВК «Вагнера» Уткина 2 31.08.2023, 12:30

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Церемония проходит в закрытом режиме.

В подмосковных Мытищах 31 августа проходит церемония прощания с командиром ЧВК «Вагнера» Дмитрием Уткиным, сообщают российские телеграм-каналы.

Уткина, погибшего в авиакатастрофе над Тверской областью, хоронят в федеральном военном мемориале «Пантеон защитников Отечества». Церемония прощания проходит в закрытом режиме по личной просьбе родственников умершего, пишет телеграм-канал SHOT.

Посторонних на территорию мемориала сейчас не пускают, на прилегающей территории дежурят сотрудники ДПС, Росгвардия и силовики в штатском. Все машины внимательно осматриваются, рядом стоит автомобиль Минобороны, про этом символика ЧВК «Вагнера» замечена не была, передает «Осторожно, новости».

Напомним, в Тверской области России вечером 23 августа разбился самолет Embraer Legacy 600, принадлежавший основателю ЧВК «Вагнера» Евгению Пригожину. На борту находились десять человек, в том числе сам Пригожин, командир ЧВК Дмитрий Уткин и Валерий Чекалов — руководитель фирм, связанных с Пригожиным. Все они погибли. 29 августа в Санкт-Петербурге прошли похороны Пригожина и Чекалова.

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