В капсуле под памятником Костюшко в Америке обнаружили ценные находки 31.08.2023, 12:45

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Первоначальный осмотр был менее успешным.

Капсула времени, заложенная под памятником Костюшко в Военной академии США (Вест-Пойнт), все же содержала в себе интересные находки. Хотя первоначальный осмотр был менее успешным, пишет BBC.

В мае 2023 года во время ремонта постамента под памятником Тадеушу Костюшко на территории американской военной академии Вест-Пойнт нашли загадочную свинцовую коробку, датированную приблизительно 1820-ми годами.

Находку долгое время изучали археологи, использовался даже специальный рентгеноскопический аппарат, но все усилия выяснить, что находилось внутри, были напрасными.

28 августа капсулу было решено открыть во время торжественной церемонии, для этого в зале собрались курсанты академии, а трансляция велась прямо на YouTube. Но, к удивлению всех присутствующих, в капсуле ничего не нашли.

Однако дальнейшее изучение коробки показало, что внутри нее все же находились артефакты, они были, как сообщалось, «встроены» в «матрицу коробки».

Среди находок были медаль и пять монет номиналом от одного цента до одного доллара, отчеканенных в период с 1795 по 1828 годы.

Найденная медаль – награда в честь завершения строительства канала Эри в 1825 году. Этот канал соединял реку Гудзон в штате Нью-Йорк с Великими озерами.

Изучение находки продолжится.

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