«Выручки нам хватает не только на «хлеб с маслом», но и на какие-то семейные «хотелки» 31.08.2023, 12:56

Как белорусы арендовали под Варшавой бывшую автомойку и открыли СТО.

В Польшу белорусская семья переехала несколько лет назад. Сначала у них под Варшавой в аренде была старая деревянная пристройка, где они время от времени на добровольных началах помогали друзьям и знакомым ремонтировать машины. А потом подумали: не сделать ли это основным заработком?

О том, сколько стоит у белорусов поменять масло в двигателе и какую прибыль можно выручить за месяц, — в материале av.by.

— В Беларуси это было больше как хобби. Просто нравилось крутить гайки в своей машине, что-то переделывать. Например, муж мог в автомобиль вместо дизельного мотора установить бензиновый и наоборот, — рассказывает хозяйка небольшой СТО под Варшавой Ирина. — Или из седана создавал купе! Раньше в Беларуси проводили автобои, и супруг делал авто для такого мероприятия! Мечтали превратить это в работу, но всё время что-то останавливало…

Когда семья переехала в Польшу, вместе с квартирой пришлось арендовать небольшую деревянную пристройку, которую они в основном использовали как склад.

— Благо здесь было электричество! И периодически супруг помогал знакомым ремонтировать их автомобили: заменить масло в двигателе, где-то подлатать-подварить кузовщину. Постепенно нам начали задавать вопросы: почему мы этим не зарабатываем на жизнь, если даже в таких условиях выполняем работу хорошо? Вот так в очередной раз мы не смогли найти себе оправдание и решили попробовать.

Раньше семья жила в Варшаве. Но арендовать помещение для бизнеса в крупном городе было дорого. Поэтому решили переехать в пристоличный городок и уже там отыскать необходимый бокс:

— Мы снимаем небольшую территорию, около 100 м2. Стоимость конкретно нашей аренды хотелось бы оставить в тайне, но скажу, что нам очень повезло! Это бывшая автомойка, и она изначально не совсем подходила для наших целей. Пришлось самим устанавливать подъёмник, пытаться распределить компактно весь необходимый инструмент без потери полезного пространства, — вспоминает белоруска.

— Какие услуги вы оказываете сейчас?

— Все понемногу. В основном это плановое ТО: замена моторного масла, фильтров и техжидкостей, обслуживание ходовой, рулевой и тормозной систем. Реже — обслуживание двигателя, кузовной ремонт, антикоррозийные и малярные работы.

— Что есть из оборудования?

— На самом деле пока немного: компьютер для диагностики ЭБУ, сварочный аппарат, споттер, компрессор, паяльная станция, пресс, несколько десятков хитроумных съёмников. В остальном работаем «дедовскими» методами и потихоньку докупаем дополнительные приспособления.

— Наверное, белорусских клиентов больше?

— Сложно сказать однозначно. Полагаю, поровну. Местное население — а это поляки, белорусы и украинцы — больше оседает в Варшаве. Но приезжают к нам и оттуда.

— Сколько денег уходит на постоянные затраты: аренду, коммуналку, расходные материалы?

— Расходные материалы наперёд мы не заказываем, потому что не имеем как такового складского помещения. Работаем чётко под клиента, поэтому тут не идёт речь о каких-то крупных суммах. В основном это заказы до 1 000 злотых (240 USD). Аренда в Варшаве маленького пространства стоит от 5 000 злотых (1 200 USD) в месяц. Коммунальные платежи могут очень сильно разниться в зависимости от района и поставщика услуг — ну и от выполняемых работ. Максимально у нас выходило 2 000 злотых (~480 USD) на всё про всё.

— А как дела обстоят с налогами?

— Подоходные налоги здесь зависят от вида зарегистрированной деятельности и выбранной формы налогообложения. Для ИП может быть 12, 19 или 32%, при ООО — 9 или 19%. У каждого варианта свои плюсы и минусы. Я выбрала единственный доступный мне способ уплаты, который не зависит от объёма прибыли: 19% подоходного. Заработала наша фирма 10 злотых, значит, 19 грошей отдай в бюджет государства. Плюс мы платим VAT (23%) — иными словами, НДС.

— Сколько на СТО сотрудников?

— Здесь нас двое — я и супруг. У мужа почасовая оплата, а прибыль — семейный бюджет, так что не могу назвать это статьёй расходов. Но вот за бухгалтера платим. У нас договор с фирмой, предоставляющей бухгалтерские услуги. В среднем уходит около 500—600 злотых (~120—140 USD) в месяц. Ещё немного тратим на рекламу. Её покупаем на польском сайте и в соцсетях. Но, как показала практика, лучшая реклама — это хорошо выполненная работа! И в данном плане сарафанное радио работает на нас.

— Какие задачи на вас как женщину возложены на СТО?

— Я, конечно, больше на подхвате. Не хватает технических знаний, а где-то и физических сил. Но были ситуации, когда и двигатель своими руками собирала! Правда, это произошло ещё в Беларуси. Мы взяли Nissan Terrano, а в ней — мотор по частям в багажнике. Притянули на лафете и докупили недостающие элементы, чтобы ремонтировать. Пока суд да дело, муж руку сломал… Вот и пришлось впервые жене довериться! Но моя задача на СТО — делать то, что не любит выполнять супруг. Например, заниматься подготовкой кузова к малярным работам или оформлять документы.

— Озвучьте расценки на популярные услуги на вашей СТО.

— У нас конкурентные цены. В большинстве случаев назвать точную стоимость работ можно, только изучив автомобиль. Одно дело, если приезжает свежая машина и в ней всё откручивается легко и без заломов. И совсем другое, когда тебе нужно открутить закисшие и сгнившие болты без граней! Это всё разное время на трудозатраты, а зачастую и дополнительные расходники, — объясняет Ирина. — Для примерного понимания: компьютерная диагностика — 150 злотых (36 USD), диагностика ходовой части авто (подвеска, тормоза, рулевое управление) — 140 злотых. Стандартное ТО (замена всех фильтров и моторного масла) — 80 злотых (19 USD).

— В Польше минимальная ставка за час — 23,50 злотого (~6 USD). Цены на остальные наши услуги очень сильно варьируются в зависимости от конструктивных особенностей автомобиля и состояния машины в целом. Бывает, с виду пустяковая работа превращается в квест только потому, что от времени и коррозии на болте слизаны грани, а подлезть, чтобы приварить гайку или высверлить старую, просто не получается. И ты вместо откручивания трёх болтов откручиваешь двадцать три, чтобы наконец-то добраться до нужного элемента!

— В Беларуси частенько на СТО клиенты приезжают со своим маслом и запчастями. В Польше похожая ситуация?

— Всё зависит от человека. Кто-то сразу едет со своим, кто-то не тратит время и заказывает у нас. Цены на моторное масло и фильтры у нас среднерыночные. Допустим, 5-литровая канистра Motul 0w30 в интернет-магазинах стоит 220—330 злотых, а у нас — 270 (~65 USD). Мы не закупаем техжидкости большими объёмами. Какой-то минимальный запас самого ходового масла у нас есть, но чаще заказываем под конкретную машину.

— Бывает, конечно, что прайсы существенно отличаются от сумм у местного «алиэкспресса» (чаще всего люди приводят для сравнения цены с Allegro). Но, к сожалению, на таких платформах приятная стоимость не всегда гарантирует получение товара надлежащего качества или ожидаемых характеристик. В Польше редко, но случается, что масло поддельное или разбавленное! Если человек хочет сэкономить, это его право. А вот экономить на своих клиентах мы себе позволить не можем.

— Сколько автомобилистов посещает вашу СТО за день/месяц?

— У нас маленькое помещение, поэтому одновременно в работе может быть только две машины. Если так совпадает, что в один день приезжают два авто на технически сложный ремонт, то это способно парализовать работу СТО на несколько дней, иногда даже недель.

— А сколько злотых за месяц может выручить владелец такой вот небольшой станции?

— Мне сложно назвать какую-то конкретную сумму по той простой причине, что мы всё ещё активно докупаем инструмент. Иногда один маленький съёмник стоит несколько тысяч злотых! Если говорить обобщённо, то выручки нам хватает не только на погашение сопутствующих расходов и на «хлеб с маслом», но и на какие-то семейные «хотелки». Допустим, этим летом мы очень много времени путешествовали по Польше!

— Расскажите: сложно ли легализовать свой бизнес в этой стране приезжим белорусам?

— Мы пошли по простому пути и воспользовались услугами консультантов, которые помогали составлять первые документы и разжёвывали тонкости. Благо таких организаций хватает. А вообще, если не лениться и внимательно читать официальные источники информации, то можно найти все сведения в свободном доступе. Расписано достаточно точно и прозрачно.

— Сколько стоят услуги консультантов?

— Зависит от ожиданий. Если просто инструкции, то и бесплатно можно найти. Если инструкции и только пара документов, то полторы-две тысячи злотых, ну а под ключ — я, честно говоря, даже не знаю.

— Какие нужны документы?

— Пакет зависит от вашего способа легализации. В некоторых случаях без польского гражданства ничего не откроешь. Тут опять же на всё влияют размеры фирмы, которую вы будете открывать, но в целом ничего сверхъестественного и затратного на старте маленького бизнеса нет. Больше всего средств ушло на оборудование. Самое дорогое, что требовалось купить, — подъёмник, так как здесь его не было. А это около 20 тысяч злотых (~4 800 USD).

— Какие автомобили в Польше? Много среди них откровенных развалюх и «корчей»?

— В основном по дорогам ездят машины не старше десяти лет. В городах чаще других встречаются Skoda, Fiat, Renault, Volkswagen или Toyota. Чем дальше отъезжаешь от крупных городов, тем больше попадается больших рамных пикапов — Nissan или Mitsubishi. Заметили, что в Польше другая автокультура и иной подход к автомобилям. Машины, которые старше 30 лет, — это уже классика, её нужно беречь. Хотя среднестатистический поляк не будет заморачиваться и купит экономичный и доступный автомобиль — здесь это Fiat и Skoda. Но есть и конкретные фанаты марок. Из уникального — целый культ «Малюка» (Fiat 126). Они здесь как отдельная часть автокультуры. Встречаются по-настоящему удивительные экземпляры.

— А вы сами на каком автомобиле ездите?

— Муж — фанат «старой Америки», и уже этим всё сказано. На сегодня у нас два почтенных американских автомобиля: Chevrolet Suburban 1995 года с 5,7-литровым мотором и Chevy Van от тюнинг-ателье Starcraft 1986 года с таким же двигателем.

— Ого! V-образная «восьмёрка» — это же гроза бензоколонок. Не пугает расход топлива при его дороговизне в Польше?

— У нас дополнительно установлено газовое оборудование, поэтому по карману особо не бьёт. Но с таким мотором в машине есть свои преимущества: ей совершенно всё равно, едет она пустая или под завязку нагруженная, да ещё с прицепом. Расход не меняется!

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