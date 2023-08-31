закрыть
31 августа 2023, четверг, 13:51
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Неадекватная российская туристка устроила истерику в магазине на Бали

7
  • 31.08.2023, 13:01
  • 7,168
Неадекватная российская туристка устроила истерику в магазине на Бали

Что произошло и почему пришлось вмешаться полиции?

На Бали, Индонезия, местная полиция задержала неадекватную российскую туристку, которая устроила истерику в одном из магазинов по неизвестным причинам. Гражданке страны-террористки грозят разбирательства с иммиграционной службой острова, поскольку ее агрессивные действия «угрожали безопасности окружающих».

Об этом пишет издание Nusa Bali. Отмечается, что в полицию о россиянке сообщили местные жители, которые испугались ее неадекватного поведения.

Инцидент произошел на улице Джалан Бали Клиф в известном туристическом районе острова Унгасан. Местные увидели, как туристка из РФ «бесилась и танцевала без видимой причины». Насторожившись поведением подозрительной иностранки, люди вызвали правоохранителей.

Прибыв на место вызова, копы вывели россиянку из магазина и одели на нее наручники, однако та начала оказывать сопротивление, вырываться и бросаться на окружающих.

Туристку решили доставить в больницу имени профессора Нгоры в Денпасаре для обследования. По словам представителя полиции Агунга Кетута Сурьянегара, у женщины могли быть проблемы с психикой, а также депрессия.

Источник подчеркивает, что после обследования в медицинском учреждении россиянке придется иметь дело с иммиграционной службой Бали, поскольку ее действия угрожали безопасности окружающих.

Ранее сообщалось, что авиакомпания Lufthansa отказала в перелете россиянке из-за ее гражданства. Женщина должна была лететь из Бремена во Франкфурт, затем – в Таллин, а оттуда уже добираться в Россию. Однако гражданке страны-террористки сообщили, что проезд через Эстонию ей и ее соотечественникам запрещен.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

В России созрел заговор Абрамовича
В России созрел заговор Абрамовича Игорь Эйдман
Серьезный мужчина в пиджаке
Серьезный мужчина в пиджаке Владимир Халип
Теперь понятно, кто правит Россией
Теперь понятно, кто правит Россией Леонид Невзлин
Они были героями, но не знали об этом
Они были героями, но не знали об этом Ирина Халип