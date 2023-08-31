«После закрытия пунктов пропуска на границе с Беларусью контрабандисты играют в «русскую рулетку» 6 31.08.2023, 13:09

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Литовская таможня рассказала о «бутылочном горлышке».

После закрытия двух пунктов пропуска на границе с Беларусью литовские таможенники все чаще выявляют сигаретную контрабанду на четырех работающих погранпереходах, пишет Delfi.

На прошлой неделе в пункте пропуска «Райгардас» (с белорусской стороны — «Привалка») таможенники задержали почти миллион пачек контрабандных сигарет. Контрабанда была замаскирована под слоем полиэстера, который транзитом везли в Польшу. Стоимость нелегального груза рекордная — почти 4 млн евро.

По словам представителя Криминальной таможни Гедиминаса Куликаускаса, в последнее время наблюдается активность в перевозке контрабанды.

— Потоки увеличились, количество перевозимой контрабанды увеличилось. Если раньше в тягаче везли 1000 или 2000 коробок, и это было целым событием, то сейчас такое происходит каждый день. Миллион пачек за раз — сейчас находят 1−2 и даже три раза в месяц, раньше такое количество задерживали три раза в год, — сказал он.

Такие тенденции Куликаускас назвал «отчаянием контрабандистов».

— Сформировалось бутылочное горлышко, возможности ввоза сократились, пунктов стало меньше, и эта толпа пытается пролезть в оставшиеся пункты, ввезти как можно больше, они не боятся риска, играют в русскую рулетку: увидят — не увидят, поймают — не поймают, — сказал Куликаускас.

По его словам, до конца лета в Литве задержано столько контрабанды, сколько за весь прошлый год.

Спикер также отметил, что после введения санкций стало меньше возможностей маскировки контрабанды под легальные грузы.

Напомним, 18 августа Литва уже закрыла два пункта пропуска на границе с Беларусью — «Шумскас» («Лоша») и «Тверячюс» («Видзы») — в ответ на возможные угрозы со стороны наемников ЧВК Вагнера. Если работа пунктов «Лаворишкес» («Котловка») и «Райгардас» («Привалка») все же будет остановлена, работающих останется только два: «Мядининкай» («Каменный Лог») и «Шальчининкай» («Бенякони»).

28 августа глава МВД Литвы Агне Билотайте сообщила, что ее ведомство предложит закрыть еще два пункта на границе с Беларусью: «Лаворишкес» (с белорусской стороны «Котловка») и «Райгардас» («Привалка»). Она отметила, что соответствующее предложение МВД уже сформировано, принятие решения по этому вопросу «должно быть сделано в ближайшее время».

29 августа президент Литвы Гитанас Науседа призвал не превращать закрытие погранпунктов на границе с Беларусью в «своеобразный спорт», а премьер-министр страны Ингрида Шимоните сообщила, что правительство Литвы в ближайшее время не планирует закрывать новые пункты пропуска на границе с Беларусью.

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