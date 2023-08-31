закрыть
31 августа 2023, четверг, 13:51
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Камни с неба

2
  • Александр Коваленко
  • 31.08.2023, 13:16
  • 3,738
Камни с неба
Александр Коваленко

Как скажется на России эффект потери Ил-76 в Пскове.

Со вчерашнего дня невероятную популярность в информационном пространстве получил в обычные дни непримечательный и зачастую обделенный вниманием военно-транспортный самолет Ил-76.

А все благодаря тому, что как минимум 4 (а злые языки поговаривают, что и все 7) таких борта получили несовместимые с дальнейшим функционированием повреждения на аэродроме Кресты, по загадочной причине, которую условно можно охарактеризовать как «камни с неба».

И на фоне этой радостной вести я решил уделить немного внимания не тому, что это за самолет, каковы его характеристики, для каких целей он применялся…

Меня заинтересовал вопрос о том, насколько эта потеря была болезненной для российских ВКС.

И начнем, как полагается, с цены.

Стоимость одного Ил-76МД-90А в среднем 3,7 миллиарда рублей. Но есть нюанс. Практически во всей документации стоимость самолета фиксируются в рублях, но его себестоимость оценивается по рыночной цене в долларах. А доллар, как известно, в России очень нестабильная валюта, в отличие от «стабильного» рубля. Поэтому реальная цена самолета выше, чем указывается и составляет около 5 млрд рублей.

К слову сказать, в этом проблема практически всего производства в России. Их заводы начинают выполнять контракты, подписанные при одном курсе доллара, а завершают при совсем другом.

Так, например, вертолет Ми-8АМТШ оценивается в 1,1 млрд рублей, хотя его реальная себестоимость - 1,3-1,5 млрд, в зависимости от модификации. Ка-52 поставляется в войска по 950 млн рублей, при себестоимости в 1,1 млрд.

То есть, заводы работают в убыток.

Теперь, о технических и технологических возможностях производства Ил-76.

Родиной Ил-76 можно считать «Ташкентское авиационное производственное объединение имени В. П. Чкалова», а потому, на филиале ПАО «Ил» – «Авиастар» в Ульяновске он, скорее эмигрант, чем в седьмом поколении местный житель.

Стоит отметить, что производство Ил-76 в России, в той или иной степени, но налажено. Например, за 2023-й для нужд ВКС было передано 2 самолета Ил-76МД-90А новой постройки.

Но есть нюанс.

На сегодняшний день данным предприятием было сдано 20 самолетов данного типа, с учетом прототипа.

Так же интересен момент с контрактами. В октябре 2012 министерством обороны России заключило контракт с заводом «Авиастар на строительство 39 самолетов Ил-76МД-90А на сумму 139,42 млрд рублей или, грубо говоря, по 3,5 млрд рублей за самолет. Напомню, что тогда курс доллара был 30 рублей, то есть, удивительным образом тогда самолет стоил $115 млн!

Но, 8 лет спустя, в 2020 контракт перезаключается, с сокращением первичного заказа и на поставку до 2028 года всего 14 самолетов Ил-76МД-90А! А все почему? А все потому, что «Авиастар» критически срывал сроки сдачи самолетов для нужд МО РФ и ни о каких 39 самолетах, даже к 2030-му, речи не могло идти.

Старые обязательства завод выполнил лишь в 2022 году, поставив с 2012 года 13 бортов, или 1-2 самолета в год.

Правда, в 2022 году завод «Авиастар» передал министерству обороны России сразу пять самолетов Ил-76МД-90А, что могло бы указывать на резкий рост технических и технологических возможностей предприятия, но на самом деле – нет. Эти 5 самолетов удалось сдать, благодаря накоплению с 2012 года заделов и под завершение старого, провального контракта и были переданы остатки, доводившиеся до сдаточного состояния годами.

Интересен еще один момент контракта от 2012. Первые Ил-76 строились по техническому заданию Минпромторга (того самого, офис которого не так давно в «Москва-Сити» дважды атаковали какие-то неизвестные дроны), но через некоторое время техзадание было изменено минобороны. В итоге, в связи с такой чехардой, каждый переданный заказчику самолет приносил около 1 млрд рублей убытков.

Александр Коваленко, t.me

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

В России созрел заговор Абрамовича
В России созрел заговор Абрамовича Игорь Эйдман
Серьезный мужчина в пиджаке
Серьезный мужчина в пиджаке Владимир Халип
Теперь понятно, кто правит Россией
Теперь понятно, кто правит Россией Леонид Невзлин
Они были героями, но не знали об этом
Они были героями, но не знали об этом Ирина Халип