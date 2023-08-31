Камни с неба 2 Александр Коваленко

31.08.2023, 13:16

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Александр Коваленко

Как скажется на России эффект потери Ил-76 в Пскове.

Со вчерашнего дня невероятную популярность в информационном пространстве получил в обычные дни непримечательный и зачастую обделенный вниманием военно-транспортный самолет Ил-76.

А все благодаря тому, что как минимум 4 (а злые языки поговаривают, что и все 7) таких борта получили несовместимые с дальнейшим функционированием повреждения на аэродроме Кресты, по загадочной причине, которую условно можно охарактеризовать как «камни с неба».

И на фоне этой радостной вести я решил уделить немного внимания не тому, что это за самолет, каковы его характеристики, для каких целей он применялся…

Меня заинтересовал вопрос о том, насколько эта потеря была болезненной для российских ВКС.

И начнем, как полагается, с цены.

Стоимость одного Ил-76МД-90А в среднем 3,7 миллиарда рублей. Но есть нюанс. Практически во всей документации стоимость самолета фиксируются в рублях, но его себестоимость оценивается по рыночной цене в долларах. А доллар, как известно, в России очень нестабильная валюта, в отличие от «стабильного» рубля. Поэтому реальная цена самолета выше, чем указывается и составляет около 5 млрд рублей.

К слову сказать, в этом проблема практически всего производства в России. Их заводы начинают выполнять контракты, подписанные при одном курсе доллара, а завершают при совсем другом.

Так, например, вертолет Ми-8АМТШ оценивается в 1,1 млрд рублей, хотя его реальная себестоимость - 1,3-1,5 млрд, в зависимости от модификации. Ка-52 поставляется в войска по 950 млн рублей, при себестоимости в 1,1 млрд.

То есть, заводы работают в убыток.

Теперь, о технических и технологических возможностях производства Ил-76.

Родиной Ил-76 можно считать «Ташкентское авиационное производственное объединение имени В. П. Чкалова», а потому, на филиале ПАО «Ил» – «Авиастар» в Ульяновске он, скорее эмигрант, чем в седьмом поколении местный житель.

Стоит отметить, что производство Ил-76 в России, в той или иной степени, но налажено. Например, за 2023-й для нужд ВКС было передано 2 самолета Ил-76МД-90А новой постройки.

Но есть нюанс.

На сегодняшний день данным предприятием было сдано 20 самолетов данного типа, с учетом прототипа.

Так же интересен момент с контрактами. В октябре 2012 министерством обороны России заключило контракт с заводом «Авиастар на строительство 39 самолетов Ил-76МД-90А на сумму 139,42 млрд рублей или, грубо говоря, по 3,5 млрд рублей за самолет. Напомню, что тогда курс доллара был 30 рублей, то есть, удивительным образом тогда самолет стоил $115 млн!

Но, 8 лет спустя, в 2020 контракт перезаключается, с сокращением первичного заказа и на поставку до 2028 года всего 14 самолетов Ил-76МД-90А! А все почему? А все потому, что «Авиастар» критически срывал сроки сдачи самолетов для нужд МО РФ и ни о каких 39 самолетах, даже к 2030-му, речи не могло идти.

Старые обязательства завод выполнил лишь в 2022 году, поставив с 2012 года 13 бортов, или 1-2 самолета в год.

Правда, в 2022 году завод «Авиастар» передал министерству обороны России сразу пять самолетов Ил-76МД-90А, что могло бы указывать на резкий рост технических и технологических возможностей предприятия, но на самом деле – нет. Эти 5 самолетов удалось сдать, благодаря накоплению с 2012 года заделов и под завершение старого, провального контракта и были переданы остатки, доводившиеся до сдаточного состояния годами.

Интересен еще один момент контракта от 2012. Первые Ил-76 строились по техническому заданию Минпромторга (того самого, офис которого не так давно в «Москва-Сити» дважды атаковали какие-то неизвестные дроны), но через некоторое время техзадание было изменено минобороны. В итоге, в связи с такой чехардой, каждый переданный заказчику самолет приносил около 1 млрд рублей убытков.

Александр Коваленко, t.me

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