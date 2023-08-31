«Директор возмутилась тем, что мы поклеили белорусские обои, а не немецкие» 4 31.08.2023, 13:38

1,302

Родители рассказали о сборе на ремонт в школах.

Накануне учебного года журналисты сайта nashaniva.com поговорили с родителями о просьбах поучаствовать в ремонте классов и том, как они к этому относятся.

«В школе у моих детей в течение учебного года собирали добровольные взносы на обновление ремонта в классе. Сумма была нерегламентирована, каждая семья могла дать столько, сколько считает нужным, — рассказала Ангелина. —

Я принципиально никогда не даю деньги на такие цели, так как считаю, что того, что я плачу налоги, должно быть достаточно для того, чтобы школу вовремя ремонтировали. Если везде говорят о том, какое у нас бесплатное образование, то не надо вешать на родителей ремонты.

И если до 2020 года я еще могла думать о том, сдавать или нет, то сейчас моя позиция однозначна — и в школе ее знают. Ни на какие условные шторы или информационные стенды я никогда не сдаю. Мои подруги, у которых дети учатся в других школах, сдают, так как боятся, что учителя могут как-то отомстить детям. Честно говоря, не знаю, насколько такой страх обоснован. Я никогда не сталкивалась с негативной реакцией со стороны классных руководителей из-за того, что никак не принимаю участие в ремонте класса. Детей из-за этого тоже никто не обижал».

В некоторых школах родителей не просили сдать деньги, но к ним обращались с просьбой помочь с ремонтом физически.

«В этом году в школе моей дочери деньги на ремонт класса не собирали (в прошлых — собирали), но классная руководительница попросила прийти и кое-где покрасить, — сказал Андрей. — Не могу сказать, что у меня очень много свободного времени, так как дома есть еще и маленький ребенок. Но мы поговорили с женой и решили, что я помогу. Ведь честно говоря, учительница у нас хорошая, а если ремонта не будет, то у нее могут быть проблемы.

В прошлом году я тоже ходил клеить обои. И тогда на первом родительском собрании в сентябре классная руководительница стала зачитывать список, кто из родителей сколько раз пришел и что сделал. А потом вручила какие-то дипломы. Это было очень неприятно, и мы попросили больше так не делать.

Я помогаю, потому что имею возможность, у остальных ее может не быть — и это вполне нормально».

Но бывали и совсем некрасивые истории.

«Сначала мы были готовы собрать деньги на ремонт класса. Не скажу, что я сторонник такого подхода, но если остальные родители согласны, я не пойду на принцип. Но наша учительница начала вести себе, мягко говоря, странно. Она начала говорить, что нужно полностью менять пол — и класть ламинат. Я был в шоке: это же какого качества нужно брать ламинат, чтобы дети его за год не испортили? — возмущается Анатолий. — Я видел, как они бегают на переменах и как парты буквально летают по классу. Классная согласилась и сказала, что тогда лучше паркет положить.

Честно говоря, я не думаю, что администрация школы знала о таких предложениях, так как мне кажется, директор у нас вполне адекватная. Кажется, это была личная инициатива классной руководительницы. Как результат — мы все перессорились и не стали ни на что собирать деньги».

«Мы собирали деньги на ремонт в течение учебного года небольшими суммами, чтобы это было не очень ощутимо для бюджета семьи, — вспоминает Ксения. —

В итоге родители сделали ремонт полностью своими силами, но директор оказалась очень недовольна. Она возмутилась тем, что мы поклеили белорусские обои, а не немецкие. Говорила, что нам должно быть стыдно за то, что мы экономим на своих же детях.

В качестве наказания она требовала, чтобы мы отремонтировали еще какое-то помещение в школе. И кто-то из родителей уже начал предлагать собрать деньги. Но, слава богу, у нас есть несколько принципиальных родителей, которые могут сказать категорическое «нет». Мы объедались и сказали, что не видим ничего плохого в том, чтобы поддержать отечественного производителя».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».