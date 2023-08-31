Путин в изоляции Виталий Портников, «Крым.Реалии»

31.08.2023, 13:38

1,454

Виталий Портников

Если не арест, то унижение.

После разговора российского президента Владимира Путина с главой правительства Индии Нарендрой Моди стало известно, что участие Путина во встрече «двадцатки» не предполагается. Вместо российского президента на саммит, как и в прошлом году в Индонезию, отправится глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.

На первый взгляд, это может показаться странным. Кремль отчаянно добивался от президента ЮАР Сирила Рамафосы согласия с присутствием Путина на саммите БРИКС в Йоханнесбурге. Путин не приехал только потому, что руководство ЮАР не могло и не хотело давать ему гарантии безопасности. Но Индия, в отличие от ЮАР, не ратифицировала Римский статут. В Нью-Дели, в отличие от Йоханнесбурга, Путину, похоже, ничего не угрожало.

Уверен – угрожало. Думаю – унижение. Российский президент вполне понимает, что руководители стран цивилизованного мира будут избегать его во время встреч «двадцатки», откажутся от совместных фотографий и приемов. Сергей Лавров испытал это на собственном опыте во время прошлогодних встреч. Путину вряд ли хочется оказаться в шкуре своего министра иностранных дел.

Как бы он не хорохорился, думаю, ему явно неприятно осознавать, что он превратился в изгоя именно для того клуба лидеров, с которыми выстраивал взаимоотношения на протяжении первых 14 лет своего пребывания у власти. Все изменилось после оккупации Крыма. Россию Владимира Путина изгнали из «восьмерки», которая вновь стала «семеркой». И с тех пор – с каждым его новым агрессивным действием – ситуация для него только ухудшалась. Теперь с ним разговаривают все реже, да и то только в тех случаях, когда хотят избежать очередной эскалации. Ни о каком взаимопонимании и партнерстве, похоже, и речи не идет.

Владимир Путин, похоже, окончательно превратился в одного из многих руководителей стран «глобального Юга», которому, вероятно, комфортно лишь на встречах БРИКС или саммитах Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Но при этом практически все остальные его партнеры стараются выстраивать отношения с Западом, а он лишен этой возможности. Да и на этих встречах он явно не главный герой.

В Самарканде в прошлом году внимание всех участников было приковано к председателю КНР Си Цзиньпину. В Йоханнесбурге наблюдатели внимательно следили за взаимоотношениями председателя КНР и премьер-министра Индии. Да и сама Россия все в большей и большей степени оказывается в экономической зависимости от КНР. Оказалось, что когда у Путина была возможность диверсификации экономического сотрудничества, он и с Китаем мог выстаивать куда более равноправные отношения.

Думаю, поэтому возможности внешнеполитической активности президента России сужаются с каждым днем. В одни страны он не может поехать потому, что боится ареста. В другие не хочет, потому что его не устраивает формат международных встреч с участием лидеров стран НАТО и Евросоюза. В третьи его не ждут. В четвертые он не едет сам, чтобы продемонстрировать силу собственной позиции – как это, например, произошло с как будто бы запланированным визитом в Турцию. Остается сидеть дома. Ну или лететь в Китай – от этой поездки Владимир Путин, уверен, точно не сможет отказаться.

Виталий Портников, «Крым.Реалии»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».