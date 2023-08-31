«Чтобы свою ягоду туда завезти, сначала 100 долларов надо заплатить» 3 31.08.2023, 13:51

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Почему выбрасывают ягоду в Брестской области?

В соцсетях завирусилось видео, на котором житель Брестской области выбрасывает малину из ящиков своей домашней птице. Люди обсуждают, что низкие закупочные цены на ягоды расстроили многих, кто выращивает малину, пишет сайт ganc-chas.by.

Выращиванием малины на продажу занимаются во многих районах Брестской области – Дрогичинский, Ивановский, Кобринский, Березовский… У кого-то фермерство и огромные плантации, а другие выращивают малину на приусадебном участке.

В вайбере много групп, где обсуждается сбыт малины. В одной из таких групп и появился ролик, на котором мужчина выбрасывает домашней птице малину из ящиков.

«10.30 утра. Окончание выборки за 1,5 рубля», – таким комментарием сопровождается видео.

Ключевая информация здесь – 1,5 рубля. Именно за такие деньги принимают килограмм малины на заморозку. Иногда бывает немного больше. Низкая цена возмущает многих людей, которые выращивают ягоду.

«Вот если бы все так, через день-два и цена стабилизировалась бы», – написал в комментариях Андрей.

Да, в группах люди, выращивающие ягоду, иногда обсуждают вопрос, чтобы пытаться поднять закупочную цену на ягоду, не сдавая её некоторое время. Но такие предложения дальше разговоров не заходят. Кто-то выбросит, а большинство несут скупщикам и по низким ценам.

Ещё одно мнение, что нельзя выбрасывать ягоды, надо было отвезти их в детские дома, или дома престарелых. На это предложение нам ответил Владимир Козека из Дрогичинского района, который выращивает, в том числе, и малину.

«Я возил в детский дом. Но, оказывается, не так и просто отдать туда. Надо кучу документов собрать. Просто так ты не завезешь. Чтобы свою ягоду туда завезти, сначала 100 долларов надо заплатить «фито» сделать, сделать анализы… В прошлом году у меня на поле пропало 30 тонн арбузов. Я их даже отдать не смог, они сгнили в поле».

А некоторые считают, что люди сами виноваты, раз сажают много малины.

Ксения: «Столько крика. Не садите, и всё. Раньше только фермера были, и все к ним на выборку ходили, и всем хватало. А сейчас в каждом дворе. Москва не резиновая».

Житель Дрогичина Андрей выращивает малину на участке у дома. Это не его основная работа, а дополнительный доход. Андрей говорит, что не кривится сдавать свою малину и на заморозку:

«Я выращиваю малину, как и большинство, в открытом грунте на своем участке. И сдаю на заморозку. Ягода не скажу, что у меня прямо идеального качества. Хоть и не плохая. Но, тем не менее, она требованиям закупщиков не соответствует.

А профессионально малину выращивают единицы. Потому что это целая технология. У нас, как правило, вкопали куст малины и ждут от него ягод. А на самом деле надо читать литературу, чтобы грамотно выращивать. Удобрения, посадочный материал и тому подобное изучать».

1,5 рублей за килограмм – это цена сдачи малины именно на заморозку. Это менее качественная ягода, которая не может транспортироваться далеко. Владимир из Дрогичинского района рассказал, что малину хороших сортов, в том числе тепличную, можно сдавать по 5-10 рублей. А для торговых сетей фасуют и по 20 рублей.

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