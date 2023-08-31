Наследие Пригожина: родные и близкие начали переписывать его активы
- 31.08.2023, 14:03
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И прятать информацию о себе.
Погибший владелец «ЧВК Вагнер» Евгений Пригожин после себя гигантскую бизнес-империю, чей годовой оборот составляет сотни миллиардов рублей. Прибыль только восьми основных пригожинских фирм в 2022 году составила около 2 млрд рублей, показало исследование «Можем объяснить».
Родные и близкие начали раздел этого пирога еще при жизни «повара»:
Сын Пригожина Павел владеет по меньшей мере шестью фирмами. В том числе ООО «Лахта Плаза», которая строит бизнес-центры, гостиницы и жилые дома в Петербурге, а также продает элитные апартаменты в одноименном ЖК у Финского залива. В августе, за несколько дней до гибели Пригожина, там начался процесс реорганизации (выделение долей).
Мать Пригожина Виолетта скрыла информацию о себе в госреестрах. Она была учредителем фонда «Краски жизни», устраивавшего выставки картин (в том числе и ее собственных). Теперь фамилия Виолетты Пригожиной исчезла из ЕГРЮЛ. Ее и сына Павла называют организаторами похорон, на которых не присутствовала жена Пригожина — как выяснил «МО», из-за внутрисемейного конфликта.
Жене Пригожина в наследство остались две компании, которые владеют Магазином купцов Елисеевых и Музеем шоколада на Невском проспетке, и строительное ООО «Агат». Хотя ранее она владела крупнейшими фирмами, входящими в империю «повара Путина».
Номиналам достались фирмы, зарабатывающие на господрядах. Они поставляют продукты в армию, школы и больницы. Таких фирм — несколько десятков. По информации «МО», сейчас решается вопрос о том, под чье управление перейдут эти активы и останутся ли у них господряды.