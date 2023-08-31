«Если учишься на платном, еще и аренду квартиры — не потянешь» 31.08.2023, 14:06

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Как студенты в Минске заселяются в общаги.

Помните студентов, которые снимали угол в квартире с хозяйкой, потому что просторнее и комфортнее — слишком дорого, а в общаги — не вбиться? Такие времена в Минске если не ушли совсем, то вот-вот уйдут в прошлое. В столице уже хватает приличных общежитий, с нормальными условиями для жизни, строятся новые. Накануне учебного года Onlíner заглянул в Студенческую деревню, где сосредоточены интернаты разных вузов, и поговорил со студентами-новоселами и их родителями.

Студенческая деревня в конце августа — самое показательное место, тут концентрация парней и девушек с сумками, чемоданами, а еще их обеспокоенных родителей с пакетами в руках. Последние дни лета для них связаны с долгожданным заселением в общежития.

Неподалеку от БГМУ — очередь из студентов, они идут заключать договоры насчет общежития. Многие приехали с родителями, которые терпеливо сидят на скамейках, пока дети идут «оформляться».

— Вон наша дочка стоит, красные волосы, — рассказывают Жанна и Виктор из Березы, что в Брестской области. — Ждем, заодно охраняем и чужие сумки — по-соседски.

Дочь — первокурсница, поступила на юрфак. Родители очень рады. Отдельно довольны, что место в общежитии нашлось.

— У нас платное обучение, немного не хватило баллов на бюджет. На встрече с деканом говорили, что могут быть проблемы с местами, но, насколько знаем от дочки, всех первокурсников заселили. Снимать квартиру — дорого, так что мы радуемся общежитию.

Новоиспеченная студентка будет жить в блоке из двух комнат: на два и четыре человека. Родители внутри еще не были, но по слухам знают — комфортно!

— Дочь у нас оканчивала лицей Машерова в Бресте, то есть два года уже жила самостоятельно в общежитии, — рассказывает отец. — Правда, я бы хотел, чтобы она и в вуз поступала брестский: там компактный уютный городок, и от дома не так далеко. Но она сама стремилась в Минск.

Мама когда-то училась в столичном университете, поэтому тревог у нее поменьше.

— Главное, чтобы дочке понравилась сама атмосфера здесь. Знаете, то чувство, когда хочется ехать на лекции, к друзьям.

Второкурсник Константин и в прошлом году жил в этом же общежитии.

— Впечатления — супер. В одной комнате блока — две кровати, два стола, вентилятор, стулья, шкаф, тумбочки, во второй — четыре кровати, шкафы, тумбочки, стулья, столы. Выходишь — туалет, ванная, кухня. На кухне — стол, плита, холодильник. Все есть.

За место в таком блоке Константин платил в прошлом году 42 рубля в месяц.

— В этом году сколько будет — наверняка не знаю, но это в любом случае дешевле, чем жить на квартире, — отмечает парень. — Летом я поработал на благо общежития: в лагере «Горизонт», вожатым, чтобы точно здесь остаться.

Оксана — из Орши, приехала с дочкой Дарьей, которая поступила на юрфак.

— Я безумно рада, — не скрывает эмоций девушка. — Очень хотела, долго готовилась, брала репетитора.

— Сколько баллов в итоге?

— 390! — довольна сегодняшняя студентка.

Поэтому Дарья даже не переживала, что может остаться без общежития.

— Сейчас подустала, конечно, стоять в очереди, но все нормально: бумаги оформили, пойдем с мамой вещи относить.

Жить девушка будет в комнате на двоих, в таком же блоке квартирного типа, которые нам описывали все встреченные студенты.

— Конечно, я хотела попасть именно в Студдеревню, так как слышала отзывы от старшекурсников, что здесь и качество, и комфорт. Тренажерный зал, комнаты для самоподготовки — все на базе.

Спрашиваем, что девушка взяла с собой из вещей. Она смеется:

— Для меня, как для девочки, одежда — это самое главное: пиджаки, рубашки, бомберы, юбки, брюки… Еще подушка, плед. Мы с будущими соседками заранее списались и решили, что каждая из нас привезет из техники. Я вот взяла электрический чайник, а кто-то — утюг.

Платить нужно будет по 45 рублей в месяц. Помимо приятной цены, Дарья отмечает еще одну важную вещь:

— На первом курсе я и не думала снимать квартиру, хочу лучше прочувствовать эту общажную жизнь. Все-таки когда ты живешь на квартире, общаешься с однокурсниками только в университете, а так вы плотнее дружитесь, коннектитесь.

Валерия и Дарья — третьекурсницы МГЛУ, причем Даша уже два года прожила в одном и том же общежитии.

— Впечатления — прекрасные. У меня сейчас даже комната — та же, что в прошлом году, — рассказывает девушка. — Когда пишем заявления на общежитие, указываем, с кем хотим жить. Иногда прислушиваются. Я с одними людьми живу уже третий год, очень повезло.

Девушки отмечают, что в интернате есть тренажерка и автомат с кофе, а еще автомат для распечатки всяких бумаг — удобно.

Оплата за место в блоке — также около 45 рублей.

Режим в общежитии разумный, отмечает Дарья.

— До 12 ночи можно заходить. Но если приходишь позже, потому что работаешь или поздний поезд — показываешь подтверждение, билет — могут пропустить.

Валерия на втором курсе жила в другом общежитии МГЛУ, которое находится в центре Минска. Там тоже было неплохо.

— Но коридорный тип — это коридорный тип, с блоками квартирного типа даже сравнивать странно, — говорит девушка. — Правда, мне и там повезло с расположением комнаты, так что нравилось.

Еще одна семья приехала из Барановичей. Их дочка Вера — третьекурсница экономического факультета БГУ. Девушка учится на платном, но все равно общежитие — есть.

— Без него было бы тяжело: одно дело 40 рублей в месяц, и другое — намного большие деньги, которые нужно отдать за квартиру, — рассуждают родители.

И тут же добавляют:

— Дочка очень довольна. И она изо всех сил старается нам помогать. Летом вот подрабатывала в лагере: сначала воспитателем, а потом культорганизатором.

С высоты своего опыта семья перечисляет, что нужно не забыть студентам, которые едут заселяться.

— Постельное, одеяло, подушку, посуду, сковородку, — говорит мама.

— Деньги! — смеется отец.

Ответы родителей и студентов похожи, как и суммы, которые нужно будет заплатить за жилье.

Игорь и Юлия приехали в Минск из Гомеля с двумя дочерями. Полина еще маленькая, трогательно обнимает Арину, свою уже взрослую сестру.

Арина — первокурсница, студентка экономфака, поступила на платную форму обучения.

— Мы не столкнулись с какими-то проблемами по выделению общежития, — рассказывает мама студентки. — Возможно, потому что у нас «чернобыльская» льгота: первоочередное заселение.

— Но у первого курса вообще, говорят, стопроцентное заселение, — добавляет отец.

Родители уже осмотрелись в новом жилище Арины и остались довольны.

— Реальная двушка на шестерых. Мебель, шкафы большие встроенные, холодильник — есть все, что надо, — говорит Игорь.

Помимо прочих вещей, захватили фен, утюг. Арина объясняет: они с будущими соседками тоже списывались заранее, чтобы лучше продумать общий быт. Важные подсказки новичкам дают и кураторы из университета.

— Конечно, некоторая тревога есть, — признается напоследок отец первокурсницы. — Но Арина у нас — самостоятельный ребенок, поэтому мы ей доверяем. К тому же часа три на поезде — и ты дома.

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