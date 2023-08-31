На выезд из Беларуси в Польшу резко выросли очереди автобусов 1 31.08.2023, 14:33

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В чем причина.

На 16.00 среды, 30 августа, своей очереди на выезд из Беларуси в Польшу через пункт пропуска «Брест» ждали 30 автобусов. К утру 31 августа, по данным Госпогранкомитета, очередь уменьшилась уже более чем вдвое — до 13 автобусов. Но и это много.

Судя по архиву очередей на сайте Госпогранкомитета, который приводит «Зеркало», подобное количество автобусов на границе в будний день — редкость. Так, в среду, 3 августа, их скапливалось не больше семи, 9 августа максимальным количеством было пять автобусов, 16 августа — восемь. А вот 23 августа, очередь составляла уже 27 автобусов.

С вопросом о том, в чём причина такой большой очереди на выезд, журналистка «Зеркала» позвонила на горячую линию Госпогранкомитета как обычная гражданка.

— Ну, это поляки, — ответил сотрудник. — Они по-разному работают. Могут нормально забирать транспорт, а могут очень мало. Это всё из-за них. Это всё уже давно продолжается.

— Просто мне кажется, раньше такого не было, чтобы прямо 30 автобусов…

— С автобусами вроде раньше такого не было. Может быть, увеличились просто рейсы, и из-за этого их 30. Раньше меньше было, а теперь добавили. Вы если куда-то летите, то конечно, лучше раньше ехать и, допустим, где-то в гостинице подождать, чем пропустить рейс. Но вот сколько вам закладывать времени [на прохождение границы], я не знаю.

Напомним, на границе с Польшей сейчас работают только два пункта пропуска: «Козловичи» (для грузового транспорта) и «Брест» (для пассажирских автомобилей и автобусов).

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