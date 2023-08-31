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«Русский добровольческий корпус» взял на себя ответственность за успешную атаку на аэродром в Курской области

  • 31.08.2023, 14:38
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«Русский добровольческий корпус» взял на себя ответственность за успешную атаку на аэродром в Курской области

Операция проводилась совместно с военной контрразведкой СБУ.

Воюющий на стороне Украины «Русский добровольческий корпус» (РДК) заявил о своем участии в атаке на аэродром в Курской области РФ в ночь на 27 августа. Об этом сообщается в телеграм-канале подразделения.

Как заявляет РДК, атака проводилась совместно с военной контрразведкой СБУ и была «максимально успешной».

«Без помех снова пройдя дырявую границу, мы ударили беспилотниками по военному объекту: аэродрому с путинскими стервятниками. Уничтожены все намеченные цели. Подчеркиваем: законные цели, которые несли горе и смерть мирным украинским городам», — говорится в сообщении.

Утверждается, что поражены не только самолеты (количество не уточняется), но и элементы системы ПВО, которая их прикрывала.

«Впрочем, «прикрывала» — громко сказано. Попала она только в жилой дом в Курске. Вот до какого жалкого состояния, опасного для самих граждан, доведена оборона страны!» — утверждает РДК.

По их словам, губернатор Курской области Роман Старовойт в день атаки солгал, сообщив о попадании украинского беспилотника в многоквартирный дом в Курске, а на самом деле это якобы было именно попадание системы ПВО. В доме тогда никто не пострадал.

Напомним, 27 августа стало известно об атаке дронов-камикадзе на аэродром в Курской области. В результате, как утверждалось, были поражены четыре самолета Су-30 и один МиГ-29, радары комплекса С-300 и два зенитных ракетно-пушечных комплекса «Панцирь». При этом российской ПВО удалось сбить три украинских БПЛА. В курских телеграм-каналах публиковали видео со взрывами.

В течение последних месяцев «Русский добровольческий корпус» совершил уже несколько рейдов в приграничные районы Белгородской и Брянской области.

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