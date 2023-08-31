Пропагандист Коц опозорился сообщением о российских потерях 31.08.2023, 14:48

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«Военкора» поймали на лжи о сгоревших Ил-76 в Пскове.

Российские военные пропагандисты после появления спутниковых снимков аэродрома Пскова бросились успокаивать россиян, заявляя, что информация о четырех уничтоженных самолетах Ил-76 якобы не соответствует действительности, пишет dialog.ua.

Z-военкор российского издания «Комсомольская правда» Александр Коц в своем Telegram-канале заявляет, что военная разведка Украины якобы преувеличила число уничтоженных самолетов, поскольку на снимке видны только два поврежденных.

Комментируя заявление Коца, украинский военный эксперт Александр Коваленко называл его «клоуном», поскольку российский пропагандист решил просто не упоминать более десятка видео, на которых Ил-76 в Крестах выгорают дотла.

«Рожденного клоуном, клоуном и закопают. Просто посмотрите на степень убожества российской пропаганды. А дюжина видео сгорающих дотла Ил-76 в Крестах - это спецэффекты?» - пишет украинский эксперт.

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