СМИ: Последний козырь Путина побит 3 31.08.2023, 14:58

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Коллаж: nv.ua

Газовый бизнес «Газпрома» стал убыточным.

По итогам первого полугодия 2023 года газовый бизнес «Газпрома» стал убыточным по причине резкого падения выручки от экспорта и сокращения объемов транспортировки газа по газотранспортной системе.

Как сообщает российский «Коммерсант», чистый убыток компании по итогам первого полугодия составил 255 млрд руб. По МСФО группа «Газпром» получила 296 млрд руб. прибыли, однако фактически этот показатель был обеспечен исключительно нефтяным бизнесом — «Газпром нефть», которая заработала в первом полугодии 304 млрд руб. прибыли.

Выручка ПАО «Газпром» упала на 65%, до 2,74 трлн руб., в том числе выручка непосредственно от продажи газа упала в 2,1 раза, до 1,7 трлн руб.

Как говорится в материале, резкое падение выручки от экспортных продаж газа на фоне роста затрат и капитальных вложений привели к тому, что газовый бизнес «Газпрома» — корневой элемент деятельности группы — в первом полугодии оказался убыточным.

Авторы материала предполагают, что ситуация в «Газпроме» будет скорее всего ухудшаться.

Ситуация с «Газпромом»

В мае 2023 года сотрудники охранных фирм «Газпрома», а также других крупных корпораций РФ были отправлены агрессором в Украину для ведения захватнической кровопролитной войны.

В мае 2023 года итальянский энергетический гигант подал в суд на «Газпром».

8 июня 2023 года Болгария заявила о том, что подает в суд на «Газпром». Болгария и Польша стали первыми государствами-членами ЕС, которые пострадали от прекращения поставок газа из России после того, как отказались платить в российских рублях в нарушение контрактов, номинированных в долларах.

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