«В 16 лет загонять молодежь в строгие рамки, даже если это касается только жилетов, очень трудно» 4 31.08.2023, 14:59

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Родители школьников высказались о единых элементах школьной формы.

Уже завтра в нашей стране начнется новый учебный год, который принесет некоторые новшества как для педагогов школ и гимназий, так и для учеников и их родителей. Одним из самых обсуждаемых новшеств стало введение второго элемента школьной формы.

Справка. В прошлом учебном году в школах ввели первый обязательный элемент школьной формы. Где-то это были галстуки или значки с эмблемами учреждения образования, где-то жилетки или рубашки определенных цветов. В этом году стало известно, что с 1 сентября ученики наденут второй элемент формы. Выбирать его, как и в прошлом году, Минобр поручил самим школам. К слову, чиновники назвали такое нововведение «серьезным моментом воспитательной работы».

При этом многие задались вопросом: получат ли учителя право выгонять с уроков учеников не в школьной форме? В Минобре дали однозначный ответ — нет. Однако классный руководитель или директор в таких случаях должны будут разобраться, почему ребенок не носит рекомендуемую одежду.

«Дресс-код ученика четко прописан в уставе учреждения и правилах внутреннего распорядка. Если вы посещаете школу, значит, принимаете условия. Вы же не идете в оперу в спортивном костюме», — сказала журналистам главный специалист Минобра Ирина Булавкина.

«МогилевОнлайн» решил узнать, какие единые элементы формы ввели для учеников в школах Могилева — и каково мнение могилевчан об этом нововведении. Мы расспросили об этом родителей детей, которые в этом году сядут за парты.

Могилевчанка Елена рассказывает, что ее сын в этом году отправляется в пятый класс школы № 20 в Могилеве. В этом учебном заведении в качестве элементов школьной формы выбрали значок и жилетку серого цвета. Также ученикам рекомендовано носить черные брюки или юбки (для девочек) и белые рубашки или блузки.

Женщина говорит, что поддерживает введение школьной формы. Однако могилевчанка недовольна организацией этого процесса.

«Если ввели — так сделайте по-человечески, чтобы родители не бегали и не искали эти жилетки, а пришли и купили. И удивляет, что для учителей вроде как только вводят со следующего года, а надо было сначала для учителей сделать. Потому что иногда по одежде не можешь понять, учитель это или ученик», — делится мнением могилевчанка.

Могилевская школа № 42 в качестве первого элемента одежды для учеников также выбрала жилетку, только синего цвета. Ее родители школьников купили еще в прошлом году. Сейчас гардеробы ребят пополнятся вторый элементом формы — темно-синими брюками. Об этом рассказала могилевчанка Вероника, ребенок которой в этом году идет в четвертый класс.

Также в этой школе рекомендовали носить рубашки светлых пастельных тонов — белые, голубые, светло-розовые без крупных рисунков. Кроме этого, в прошлом году на жилетку нашивали шеврон с символом школы, каждому ученику покупали по два значка для других предметов одежды.

Женщина считает, что в этом году уже гораздо проще подстраиваться под требования школы, так как легкая промышленность нашей страны тоже подстроилась под эти требования. При этом она, как и ее муж, не поддерживают введение школьной формы.

«Не считаю, что форма в детском и подростковом возрасте как-то благоприятно влияет на успеваемость и поведение. На самооценку, на мой взгляд, тоже никак не влияет — те, кто богаче, все равно выделяются более качественными и стильными вещами, телефонами, аксессуарами. А еще мне, как маме еще не очень самостоятельного ребенка, надоело наглаживать стопки рубашек и теннисок», — говорит Вероника.

В могилевской школе № 9 в прошлом году ввели значки с эмблемой учреждения образования, а в этом году — синие трикотажные жилеты с белым кантиком по воротнику. Об этом рассказала могилевчанка Надежда, сын которой в этом году отправляется в 11 класс этой школы.

Женщина говорит, что значки в прошлом году заказывала сама школа, родители только сдавали деньги. Необходимую жилетку тоже купили без проблем. Главной проблемой оказалось то, что сын-старшеклассник от всего происходящего не в восторге.

«Мой сын, как и многие его одноклассники, не хочет носить жилет. Еле заставила примерить перед покупкой. Подростки не понимают, зачем нужна форма. И я их могу понять с какой-то стороны. В 16 лет загонять молодежь в строгие рамки, даже если это касается только жилетов, очень трудно. Хотя лично я за введение школьной формы, но, по-моему, это немного не так надо делать. Не знаю, насколько строго будут в школе относиться к наличию жилетов, но я бы к старшеклассникам не очень придиралась. Надо к этому приучать с младших классов, чтобы дети знали, что в школе есть форма и ее надо носить. А когда 10 лет была вольница, а тут форма… Не знаю, не знаю», — высказывает свое мнение могилевчанка.

Школа № 25 также выбрала в качестве обязательного элемента для своих учеников жилетку — темно-синего цвета. К ней в дополнение прилагается значок. Об этом рассказала мама первоклассника Елена. Женщина признается, что всегда была против каких-то требований к одежде. И следовать им строго не планирует.

«Подстраиваться особенно не собираемся. Значок заказали, а заданного стиля одежды собираемся придерживаться только приблизительно. Первого сентября постараемся быть в синем, а дальше уж как получится. Есть и клетка, и серое, и полоска. Вряд ли будут проблемы, если ребенок будет одет строго и опрятно, но не в темно-синюю жилетку. Считаю, что удобство и комфорт для учебы важнее внешнего вида. Когда старшие дети учились и были опросы родителей, всегда высказывалась против, но увы», — говорит Елена.

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