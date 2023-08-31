NYT: Танкисты ВСУ поразили немецких инструкторов «Леопардов» 3 31.08.2023, 15:15

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15 попаданий из 17 выстрелов.

Модель немецкого танка Leopard 1A5 устарела, однако сможет оказать Украине значительную помощь в рамках ее контрнаступления.

Германия передает Киеву более 100 таких машин, то есть является весомой партией, пишет американское издание The New York Times.

Модель танка не новая, что вызвало несколько серьезных проблем на первом этапе их расконсервации, когда немецким инструкторам пришлось прибегнуть к помощи солдат из нидерландской и датской армий, где эта модель использовалась дольше, и даже к помощи танкистов, которые проходили обучение в 1980-1990-х годах.

Последний раз Германия обучала новобранцев управлению этими танками в 2000 году. Некоторые из инструкторов были 50-60-летними гражданскими, которые взяли перерыв в своей работе, чтобы помочь.

Но несмотря на возраст, эксперты и немецкие официальные лица считают, что Leopard 1A5 может стать полезным запасным вариантом. То, что Leopard 1A5 устарел, не означает, что он будет неэффективным.

По своим характеристикам он сопоставим с советскими танками «Т-72», которые также используются ВСУ, но где-то превосходит их. У него есть приборы ночного видения, система стабилизации вооружения. Машина может двигаться задним ходом. Хоть танк и отстает на несколько поколений от современных образцов, у него есть другие преимущества.

По словам бригадного генерала Андреаса Марлоу, курирующего немецкую программу обучения украинцев, его легче осваивать, обслуживать и ремонтировать. Количество тоже играет роль, добавил он.

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