закрыть
31 августа 2023, четверг, 15:47
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси запретил продавать два российских мороженных

3
  • 31.08.2023, 15:29
  • 1,496
В Беларуси запретил продавать два российских мороженных

Оказывают отрицательное влияние на детей.

Госстандарт обнаружил в Беларуси опасную для здоровья продукцию – речь идет про два российских мороженных.

Небезопасной признана продукция от ООО «Фабрика Грез».

Выяснилось, что в одном из мороженных вместо молочного жира использован заменитель, в количестве 98,3 %, при норме замещения не более 50%.

Другое мороженное тоже не соответствует требованиям безопасности. В результате испытаний выяснилось, что в нем вместо молочного жира заменитель в количестве 96,7 % (при норме не более 50%).

А в его состав входит синтетический краситель тартразин (Е102), кармины, медные комплексы хлорофиллов и хлорофилинов, куркумины. На мороженном нет предупреждающей надписи, что оно содержит красители, которые могут «оказывать отрицательное влияние на активность и внимание детей».

Госстандарт запретил ввозить и продавать эту продукцию в Беларуси.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

В России созрел заговор Абрамовича
В России созрел заговор Абрамовича Игорь Эйдман
Серьезный мужчина в пиджаке
Серьезный мужчина в пиджаке Владимир Халип
Теперь понятно, кто правит Россией
Теперь понятно, кто правит Россией Леонид Невзлин
Они были героями, но не знали об этом
Они были героями, но не знали об этом Ирина Халип