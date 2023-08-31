В Беларуси запретил продавать два российских мороженных

В Беларуси запретил продавать два российских мороженных3
- 31.08.2023, 15:29
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Оказывают отрицательное влияние на детей.
Госстандарт обнаружил в Беларуси опасную для здоровья продукцию – речь идет про два российских мороженных.
Небезопасной признана продукция от ООО «Фабрика Грез».
Выяснилось, что в одном из мороженных вместо молочного жира использован заменитель, в количестве 98,3 %, при норме замещения не более 50%.
Другое мороженное тоже не соответствует требованиям безопасности. В результате испытаний выяснилось, что в нем вместо молочного жира заменитель в количестве 96,7 % (при норме не более 50%).
А в его состав входит синтетический краситель тартразин (Е102), кармины, медные комплексы хлорофиллов и хлорофилинов, куркумины. На мороженном нет предупреждающей надписи, что оно содержит красители, которые могут «оказывать отрицательное влияние на активность и внимание детей».
Госстандарт запретил ввозить и продавать эту продукцию в Беларуси.