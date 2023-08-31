Украинские пограничники мощно отработали по российскому пункту наблюдения
- 31.08.2023, 15:43
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Видео удара.
Украинские пограничники отработали по враждебному пункту наблюдения на временно оккупированной части Харьковской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ГПСУ.
«Стальная формула минометного расчета от пограничников решила судьбу наблюдательного пункта оккупантов в Харьковской области», - пишет ГНСУ.
Как отмечают в Министерстве внутренних дел, на видео можно увидеть работу пограничников штурмовой бригады «Стальной границы» Гвардии наступления.