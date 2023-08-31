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Украинские пограничники мощно отработали по российскому пункту наблюдения

  • 31.08.2023, 15:43
  • 1,756
Украинские пограничники мощно отработали по российскому пункту наблюдения

Видео удара.

Украинские пограничники отработали по враждебному пункту наблюдения на временно оккупированной части Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ГПСУ.

«Стальная формула минометного расчета от пограничников решила судьбу наблюдательного пункта оккупантов в Харьковской области», - пишет ГНСУ.

Как отмечают в Министерстве внутренних дел, на видео можно увидеть работу пограничников штурмовой бригады «Стальной границы» Гвардии наступления.

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