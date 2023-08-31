Эксперт: Путин оказался бессилен перед «украинским мечом» 1 31.08.2023, 16:11

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В последнее время взрывы раздаются во многих российских городах.

Украина применила против российских оккупантов ракету собственного производства: она уничтожила цель на расстоянии в 700 км. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. В последние дни августа в России активно цветет "хлопок".

Особенно громко было ночью 30 августа, когда беспилотники атаковали сразу шесть регионов страны-агрессора. Горячее всего было в Псковской области, где атаковали аэродром с самолетами Ил-76. В Брянске дрон ударил по заводу по производству микроэлектроники. На следующий день в Брянске снова было очень жарко. О последних атаках БПЛА на россию, причинах бессилия российской ПВО перед "украинским мечом" и эффекте от поражения объектов инфраструктуры - «Апострофу» рассказал эксперт по вооружениям, главный редактор Defence Express Олег Катков.

В последние дни удары были массовыми. Если мы берем Псков, то это авиабаза, где базируются транспортные самолеты, отвечающие за транспортировку российских десантников. Это очень важно, потому что эти самолеты предназначены для перевозки грузов. То есть удар по ним – это гораздо больше, чем просто уничтожить самолеты. Это также отразится на логистике и боеспособности воздушно-десантных частей российской федерации.

Следующий аспект. Если мы берем удар по заводу "Кремний ЭЛ", который производит часть электроники или просто участвует в создании российской военной электроники, то там следует понимать, что одним ударом этот завод из строя не выведешь. Такие удары должны быть методическими. Но то, что мы сейчас можем наблюдать – это как раз и есть переход к методическим ударам. Вполне может случиться, что такие новости, что где-то там какие-то дроны что-либо уничтожили на территории российской федерации, не будут новостью в течение следующего месяца. Мы говорим о том, что дроны-камикадзе дешевые в производстве. Поэтому таких событий будет происходить больше и больше.

Проблемы российской ПВО

Мы все помним, что российская федерация – большая по территории страна. Огромная площадь, множество разных городов, объектов. И есть очень простое объяснение дырявости их ПВО: у Pоссии нет столь плотной противовоздушной обороны, какой они ее рисуют. Просто физически невозможно защитить такую территорию средствами противовоздушной обороны, особенно если часть из них – значительную часть – перетащить на передний край поближе к фронту. И особенно если разместить свою тактическую авиацию так, чтобы она постоянно сжигала свой моторесурс во время войны против Украины на переднем крае.

Да, возможно усилить защиту регионально. Например, в оккупированном Крыму – мы все понимаем концентрацию как противовоздушной обороны, так и средств РЭБ. Но когда мы говорим о таких вещах как аэродром в Пскове, расположенный в 800 километрах от Украины, то там мы не видим ПВО. У Pоссии нет возможности держать плотную концентрацию своих средств. Они могут лишь точечно это сделать.

Для понимания: даже в Советском союзе наиболее плотная ПВО была в районе Москвы. Там была не только противовоздушная оборона, но и противоракетная и все остальное. Это был наиболее защищенный объект – и при этом сел на Красной площади Руст. Это еще времена Советского союза.

Относительно того, что сейчас Украина каждый день уничтожает поголовье российских ЗРК, это уже давно не новость. С-300В недавно уничтожили – это вообще редкая вещь. Это уже стандартные новости, и это означает, что ВСУ прореживают общее количество и мощность противовоздушной обороны рф.

Какие дроны применили

Смотрите, если что-то выглядит как утка и крякает как утка, наверняка это утка. Довольно странно тянуть российский нарратив, когда они начали говорить, что дроны в тот же Псков прилетели с территории стран НАТО. Им легче признать, что им выжгла аэродром военно-транспортной авиации какая-нибудь страна НАТО, чем это сделала Украина с расстояния 800 километров.

Украинские дроны действительно могут преодолевать сотни километров. Да, они не несут большой объем взрывчатого вещества. Там боевая часть по оценкам измеряется в десятках килограммов. Когда мы будем их сравнивать с крылатой ракетой, имеющей боеголовку в 450 кг, для дрона это будет 30-40 кг. Здесь важный аспект состоит в том, что выигрывает массовость таких ударов.

Плюс некоторые цели удобны для атаки. Например, именно самолеты, которые традиционно в России и еще и в СССР стоят на открытых площадках. На самом деле, Ил-76 довольно сложно спрятать. В конце концов, как и такие вещи как, например, нефтебазы, заводы.

Что будет делать враг?

По военной логике необходимо защищать тыловые объекты. Но тогда россияне оттягивают существующие комплексы из передовой. Вообще логика здорового человека вообще не предполагает нападение на другую страну, но ведь мы говорим о Pоссии. Я уверен, что усиления системами ПВО тыловых объектов не будет. Столь линейно рф действует, что ничего не будет.

Как это происходит в российской армии? Сначала нужно будет найти виновных в том, почему не сработало аналоговнетная российская ПВО, почему беспилотники пролетели более 800 км и разбомбили стратегический аэродром тактически-транспортной авиации? Кто будет виноват? Никто не будет виноватых искать, потому что все выйдут на условного Шойгу, которого никто не будет трогать. Если не будет виновных, нет прецедента. Нет прецедента – нечего улучшать.

То есть большое количество объектов на территории России будет находиться в зоне поражения и они будут поражаться. В то же время защитить их как-то дополнительно рашисты по своей линейности просто физически не смогут.

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