Какой будет погода в первые дни сентября 31.08.2023, 16:15

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Прогноз синоптиков.

1 сентября погоду в Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в неустойчивой воздушной массе. Переменная облачность. Местами по стране ожидаются кратковременные дожди и грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-западный ночью слабый, днем умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +10..+16°С, местами по востоку Беларуси до +18°С, максимальная днем составит от +19°С по северо-западу до +26°С по юго-востоку страны. Атмосферное давление будет расти, пишет сайт pogoda.by.

2 сентября погоду в стране в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, лишь утром и днем по юго-западу республики скажется влияние малоактивного атмосферного фронта. Переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь утром и днем по юго-западу республики местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-западный, западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +7..+14°С, максимальная днем +18..+25°С.

3 сентября погодные условия будет определять неустойчивая умеренно теплая воздушная масса, распространяющаяся с юга Балтийского моря. Переменная облачность. Местами по стране пройдут кратковременные дожди, в дневные часы возможны грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер западной четверти умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +7..+14°С, по юго-западу страны до +16°С, максимальная днем +17 +24°С.

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