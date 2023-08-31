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Марина Заневская: Пожать руку Соболенко — все равно, что плюнуть родным в лицо

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  • 31.08.2023, 16:49
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Марина Заневская: Пожать руку Соболенко — все равно, что плюнуть родным в лицо

Бельгийская теннисистка рассказала о причинах своего поступка после поединка Открытого чемпионата США.

Марина Заневская объяснила, почему отказалась пожать руку белоруске Арине Соболенко после поражения на старте US Open.

 

Родившаяся в Украине бельгийская теннисистка не может простить представительницы страны-агрессора ее позиции в отношении Украины.

«Знаю, что выступаю за Бельгию, но вся моя семья в Украине. Я уважаю Соболенко как теннисистку. Она большая чемпионка и много работает.

То, что она делает в теннисе, невероятно, но я приняла личное решение не жать руку человеку, который не может выступить против войны. Я не осуждаю ее. Она защищает свою семью, а я защищаю свою. Члены моей семьи находятся на фронте. Пожать ей руку - это все равно, что плюнуть им в лицо.

Это был не лучший способ покинуть корт, потому что люди освистали меня, но я была к этому готова. Я оставляю мир тенниса с высоко поднятой головой и ощущением, что сделала кое-что ради хорошего дела», - приводит слова Заневской NST.

Напомним, для Заневской поединок с Соболенко был последним в ее профессиональной карьере. Спортсменка объявила, что завершает выступления из-за хронической травмы спины.

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