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Жир отойдет на глазах: как легко почистить сетку вытяжки

  • 31.08.2023, 16:56
  • 3,270
Жир отойдет на глазах: как легко почистить сетку вытяжки

Рецепт чудо-смеси.

Сетка вытяжки – неотъемлемая часть кухонной уборки. Накопившийся жир может не только пагубно повлиять на работу вытяжной системы, но и стать источником неприятных запахов. Для того чтобы ваша вытяжка всегда работала на высшем уровне, «Главред» подготовил ряд советов по легкой и эффективной очистке сетки от жира.

Как легко почистить сетку вытяжки от жира?

Чистка сетки вытяжки от жира может показаться задачей, требующей много времени и усилий, однако с правильным подходом это дело можно сделать легко и быстро. Для начала снимите сетку и выложите ее на устойчивую поверхность.

Чем лучше отмыть вытяжку от жира?

Идеальным помощником для борьбы с жиром на сетке вытяжки является смесь из горячей воды и моющего средства. Создайте раствор в пропорции, указанной на упаковке средства. Погрузите сетку в этот раствор и оставьте на несколько часов для более эффективного размягчения жира.

Если загрязнения очень серьёзные, то вам нужен нашатырный спирт. Он неплохо справляется с жиром.

защитите дыхательные пути, обеспечьте хорошую вентиляцию помещения, т.е. открыть все возможные окна, а двери в другие комнаты лучше закрыть;

в 3,5 л теплой воды растворяют 100 мл нашатырного спирта;

оставляют на 2-4 часа;

осталось снять жир щеткой и сполоснуть решетку.

Как отмыть вытяжку от жира внутри?

Помимо сетки, не стоит забывать и о внутренней части вытяжки. Для удаления жира из внутренних поверхностей используйте мягкую губку или тряпку, смоченную в теплой воде с моющим средством. Тщательно протрите все участки, на которых накопился жир.

В чем замочить решетки от вытяжки?

Чтобы максимально упростить процесс удаления жира с решеток вытяжки, рекомендуется предварительно замочить их в растворе из горячей воды и моющего средства. Это поможет размягчить налет и сделать последующую чистку более эффективной.

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