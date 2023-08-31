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Удар по аэродрому в Курске: появилось видео испытаний картонных дронов

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  • 31.08.2023, 17:14
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Удар по аэродрому в Курске: появилось видео испытаний картонных дронов

Россияне не смогли их вовремя обнаружить.

Во время атаки на аэродром в Курске 27 августа удар был нанесен картонными дронами-камикадзе. Об этом (сообщает https://www.youtube.com/watch?v=BHy-Rv2Lpvg&ab_channel=%D0%91%D1%83%D1%82%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%9F%D0%BB%D1%8E%D1%81) главный редактор украинского портала «Цензор.нет» Юрий Бутусов.

16 беспилотных летательных аппаратов поразили четыре истребителя Су-30 и один МиГ-29. Кроме того, были поражены радары российского комплекса С-300 и две системы «Панцирь». «Атака была осуществлена картонными дронами, которые смогли пролететь эшелонированную систему с радарами дальнего обнаружения и не были обнаруженными», - отметил журналист.

Также он обнародовал видео испытаний картонных дронов.

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