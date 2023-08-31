В Жлобине судили политзаключенного, которому на протестах 2020-го года силовики рассекли голову дубинкой 1 31.08.2023, 17:18

Кирилл Комаров

Кириллу Комарову присудили два года колонии.

В суде Жлобинского района 16 февраля 2023 года осудили Кирилла Комарова по ч. 1 ст. 342 («организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них») Уголовного кодекса. Судья Светлана Андреева назначила Кириллу два года колонии в условиях общего режима, пишет «Вясна».

Кирилла Комарова задержали в конце декабря 2022 года во время хапуна в Жлобине. Вместе с ним тогда задержали не менее пяти человек.

Мужчину обвинили в участии в акциях протеста в 2020 году и выходе на проезжую часть. «Совместно с другими людьми стояли в сцепке, хлопали в ладоши, громко кричали, выкрикивали различные лозунги», сообщается в судебном постановлении.

На митинге милиционеры оттеснили Кирилла металлическим щитом и рассекли до крови голову резиновой дубинкой.

У Кирилла среднее специальное образование, он имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка.

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