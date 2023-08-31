закрыть
31 августа 2023, четверг, 17:34
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Жлобине судили политзаключенного, которому на протестах 2020-го года силовики рассекли голову дубинкой

1
  • 31.08.2023, 17:18
В Жлобине судили политзаключенного, которому на протестах 2020-го года силовики рассекли голову дубинкой
Кирилл Комаров

Кириллу Комарову присудили два года колонии.

В суде Жлобинского района 16 февраля 2023 года осудили Кирилла Комарова по ч. 1 ст. 342 («организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них») Уголовного кодекса. Судья Светлана Андреева назначила Кириллу два года колонии в условиях общего режима, пишет «Вясна».

Кирилла Комарова задержали в конце декабря 2022 года во время хапуна в Жлобине. Вместе с ним тогда задержали не менее пяти человек.

Мужчину обвинили в участии в акциях протеста в 2020 году и выходе на проезжую часть. «Совместно с другими людьми стояли в сцепке, хлопали в ладоши, громко кричали, выкрикивали различные лозунги», сообщается в судебном постановлении.

На митинге милиционеры оттеснили Кирилла металлическим щитом и рассекли до крови голову резиновой дубинкой.

У Кирилла среднее специальное образование, он имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

В России созрел заговор Абрамовича
В России созрел заговор Абрамовича Игорь Эйдман
Серьезный мужчина в пиджаке
Серьезный мужчина в пиджаке Владимир Халип
Теперь понятно, кто правит Россией
Теперь понятно, кто правит Россией Леонид Невзлин
Они были героями, но не знали об этом
Они были героями, но не знали об этом Ирина Халип