Очередной провал «демилитаризации» 3 Телеграм-канал «СерпомПо»

31.08.2023, 17:21

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Сделан новый шаг.

Два с половиной месяца прошло с тех пор, как пресс-секретарь Дмитрий Песков выступил со скандальным заявлением о состоявшейся «демилитаризации» Украины. За неё он выдавал тот факт, что наша соседка всё больше и больше использует западные вооружения.

И вот сделан новый шаг, демонстрирующий провал одной из заявленных Путиным целей спецоперации. Крупнейшая британская оборонная компания BAE Systems начнёт работу в Украине.

Насколько мы понимаем, речь идёт о производстве гаубиц M777 и лёгких пушек L119. Ранее Владимир Зеленский заявлял о производстве в Украине шведских боевых машин пехоты CV90. Следует, конечно, вспомнить с точки зрения «демилитаризации» и продвижение в области вооружения Украины самолетами F-16 со всей необходимой инфраструктурой.

То есть, получается, спецоперация Путина способствует развитию ВПК Украины, переходу на западные образцы вооружения и неплохо проявившей себя в боях технике.

Конечно, от сообщений о намерениях до результатов – большая дистанция. Тем не менее вектор движения Украины ясен. Говоря языком великого геополитика , «по плану, строго по плану».

Только не по его плану.

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