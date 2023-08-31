Несколько частных компаний судятся с крупными ведомствами Беларуси 1 31.08.2023, 17:34

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Среди ответчиков — МАРТ, Минфин и Минкульт.

Сразу несколько белорусских компаний судятся с разными министерствами. Журналисты «Зеркала» узнали, что подтолкнуло бизнес пойти в суд.

31 августа в Верховном суде рассматривают дело интернет-магазина «Евроопт» против Министерства антимонопольного регулирования и торговли. Заседание прошло по делу «о проверке законности ненормативных актов, действий (бездействий) государственных органов, должностных лиц — о проверке законности иных ненормативных актов, действий (бездействий) государственных органов должностных лиц».

Судя по всему, это продолжение дела о размещенной рекламе компании, из-за которой ее заподозрили в недобросовестной конкуренции. Речь о рекламе, которая вышла в мае 2021 года, где сравнивались цены в «Е-доставке» и других торговых сетях на основании данных сервиса Infoprice.by. В ней акцент был сделан на том, что в онлайн-магазине цены «в среднем на 30% ниже, чем у конкурентов», «за подгузники в других магазинах можно переплатить до 46% по сравнению с „Е-доставкой“, а также, что „Е-доставку“ выбирают все». В МАРТ считают, что «не представляется возможным объективно проверить» утверждения о преимуществах интернет-магазина, приведенные в рекламе, а онлайн-гипермаркет не представил тому никаких доказательств.

Комиссия ведомства признала эти действия недобросовестной конкуренцией и оштрафовала юрлицо на сумму, эквивалентную 10% ее годовой выручки. Это от 32 до 45 млн рублей в зависимости от того, за какой год (2021 или 2022) ведомство указало в документах расчетную сумму выручки.

Ранее компании отказали в удовлетворении заявления. Вероятно, сейчас она обжалует это решение.

Есть и другие компании, которые судятся с разными министерствами. Так, 5 сентября в Экономическом суде Минска пройдет заседание по заявлению частной фирмы «Стальтехнорма» против Министерства финансов по делу об установлении факта ничтожности сделки. Известно, что само предприятие находится в процессе ликвидации.

Частное туристическое предприятие «Маёнтак падароск» судится с Министерством культуры. Заявление компания подала из-за отказа в госрегистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя. Заседание пройдет 1 сентября.

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