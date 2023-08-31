Военный эксперт: Украинские силы готовят поле предстоящей битвы 2 31.08.2023, 17:42

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В Крыму участились взрывы.

В оккупированном Крыму не прекращаются взрывы, свидетельствующие о подготовке к предстоящим событиям. В свое время полуостров вернется под контроль Украины.

Военный эксперт Владислав Селезнев сказал «24 Каналу», что удары по Крыму направлены на конкретные объекты врага, чтобы ослабить его перед решающей битвой за полуостров в будущем.

- Украинские силы обороны системно и настойчиво готовят поле предстоящей битвы. Они целятся по враждебным военным и инфраструктурным объектам, а также по объектам портовой инфраструктуры, – отметил Селезнев.

Так, в последние дни громко было не только в Феодосии, но также в районе Симферополя, Севастополя, Балаклавы, Алушты.

Впереди еще больше

Как известно, 25 августа украинские спецназовцы атаковали Черноморский флот России. Тот самый, который страна-агрессор использует для ракетных ударов по Украине.

- Процессы, происходящие на территории Крыма и Севастополя, направлены на то, чтобы у российской армии было как можно меньше возможностей совершать военные преступления. Поэтому "хлопка" будет больше, – констатировал Селезнев.

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