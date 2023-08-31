Недалеко от берега Нарочи за долги продают квартиры в таунхаусах
- 31.08.2023, 18:16
Их арестовали за долги.
«Белюробеспечение» продает арестованное имущество торговой компании «ТрейдВей». Кроме прочего, на аукцион выставлены шесть больших квартир в таунхаусе в курортном поселке Нарочь, передает «Зеркало».
Все шесть выставленных на продажу квартиры имеют по три комнаты. Площадь от 141 квадратных метра. Квартиры находятся все в одном таунхаусе в зеленой зоне курортного поселка.
У каждой квартиры есть свой дворик, вдоль которого высажены туи. Внешне со стороны фасада квартиры выглядят стильно и хорошо списываются в качестве курортного домика. Со стороны заднего двора, наоборот, оно похоже на заброшенное здание с потемневшими местами стенами.
Но несмотря на то, что строилось здание около 10 лет назад, внутренней отделки в квартирах еще нет. Это значит, что покупателям придется вложиться в эту часть.
Первоначальная стоимость квартир установлена от 207 до 210 тысяч рублей. Аукцион по продаже квартир пройдет 12 сентября.
Арестовали здание у фирмы за просроченные долги.