Британия открыла в Украине завод по производству гаубиц стандартов НАТО 31.08.2023, 18:18

Украинская армия уже использует эти артиллерийские установки на войне с РФ.

Британская компания BAE Systems открыла офис в Украине для реализации совместных проектов по производству оружия. На старте здесь планируют выпускать и ремонтировать гаубицы L119 стандарта НАТО, сообщило министерство по стратегическим отраслям промышленности Украины.

Украинская армия уже использует эти артиллерийские установки на войне с Россией. L119 – это легкая пушка калибра 105 мм, предназначенная для поддержки пехоты, десантников и штурмовиков. Также на вооружении ВСУ находится другая техника производства BAE Systems, в частности гаубицы M777, боевые машины пехоты Bradley и CV90, танки Challenger.

Соглашение о сотрудничестве по локализации производства вооружений подписали в Киеве президент страны Владимир Зеленский и гендиректор BAE Systems Чарльз Вудберн. «Мы высоко ценим, когда частные компании в такое время открывают свои офисы в нашей стране. Прежде всего это очень важный сигнал поддержки нашего народа», — сказал Зеленский.

В свою очередь Вудберн отметил, что открытие представительства компании в Украине поможет эффективнее внедрять проекты по локализации производства вооружений собственных образцов. «BAE Systems хочет быть надежным партнером Украины в войне за свободу и независимость, а также в построении сильного и устойчивого технологического оборонно-промышленного комплекса для эффективного предотвращения попыток агрессии в будущем», — отметил Вудберн.

BAE Systems не единственная иностранная оружейная компания, чей завод появится в Украине. В начале июля немецкий концерн Rheinmetall объявил о намерении открыть здесь предприятие по производству боеприпасов, танков и другой бронетехники в течение 12 недель. Примерно в то же время турецкая компания Baykar начала строительство завода по производству ударных беспилотников Bayraktar.

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