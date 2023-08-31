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Накануне 1 сентября минчане скупают все цветы в городе

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  • 31.08.2023, 18:31
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Накануне 1 сентября минчане скупают все цветы в городе

Почем букетик.

Вот-вот наступит День знаний, и многие школьники уже готовятся подарить своим учителям и классным руководителям яркие цветочные букеты. Одни воспринимают дарение цветов 1 сентября как акт доброй воли, другие — как обязанность. Но все, независимо от желаний, судорожно присматриваются к ценам на букеты накануне важной для школьников даты. Портал Tochka.by посмотрел, какие цветы сейчас предлагают купить в Минске, есть ли ажиотажный спрос и подорожал ли букетик для учителя.

Очереди за цветами

31 августа — тот день, когда ко всем точкам с цветами выстраиваются огромные очереди. Более того, в этот день продают цветы даже те, кто в обычное время этим и не занимается. Потому что выгодно.

Подземный переход у метро «Каменная горка» превратился в огромную плантацию. Видно, что продавцы готовились к «тайфуну» заранее. Продают цветы у входа в метро, на лестницах.

«Эти все цветы выращены на моем дачном участке под Слуцком. Мама умерла, дом остался. Она очень любила цветы и выращивала их просто море. Вот теперь я продолжаю ее дело», — говорит женщина преклонного возраста у входа в подземку.

Цена школьного букета

Небольшой букетик из разноцветных хризантем и георгин в переходе стоит — 15 рублей, а который побольше — 20 рублей.

Традиционные на 1 сентября гладиолусы — тоже отдают за 20-ку при покупке трех веток.

Красивый букетик безвременника продают по 10 рублей.

«Сама все ночью сделала, устала. Но, надеюсь, люди купят до конца дня», — говорит женщина.

К слову, упаковка цветов в последние годы преобразилась даже в переходах. Нет той жуткой хрустящей пластиковой обертки. В основном — корзиночки или же матовая бумага приятных цветов.

Астры и гортензии

Есть в переходах и мини-подсолнухи, в наличии астры и гортензии. Цены на эти композиции почти у всех примерно одинаковые — 20 рублей.

Кто-то из торгашей немного подуставшие букетики отдает за 12 рублей. Не исключено, что цены еще снизятся ближе к позднему вечеру.

Цены в магазинах

В цветочных магазинах в «спальниках» — тоже ажиотаж, причем с утра. Родители спорят, какие цветы купить.

«Давай возьмем пять роз — и все на этом. Голову ломать только», — психует мужчина, глядя на занятость работников маркета, которые старательно формируют букеты и украшают их.

«Да подождем, все равно нужно во что-то упаковать. Не понесем же голые цветы», — отвечает ему супруга.

Выбрать есть из чего. Главное — деньги и терпение.

Бум цветочных продаж у ж/д вокзала

Особая атмосфера — в переходе у ж/д вокзала. Место здесь проходное, а значит, выгодное.

Продавцы рассказывают, что к 1 сентября у них всегда особая подготовка, как и к 8 марта.

«Делаем дополнительный запас цветов. Заранее сортируем все, упорядочиваем. Потому что вечером перед Днем знаний будут в нашу точку две большие очереди. В одной будут стоять те, кто покупает поштучно цветы, во второй — кому нужно сформировать букет», — рассказывает работник магазина Наталия.

Спрос рождает рост цен?

Работники цветочных магазинов уверяют, что цены на товар не изменились и остались такими же, как неделю назад. Да и в сравнении с прошлым годом изменений особых по стоимости не произошло.

Но очевидно, что стоимость букетов в легальных точках выше, чем на рынке или же у бабушки в переходе.

Корзинка с цветами — от 32 до 50 рублей в зависимости от содержания и размера.

Роза 40 см — 2,60 рубля, а 70 см — 3,80 рубля.

Хризантемы — 5 рублей за веточку, розы — по 6 рублей.

Самые дорогие букеты — у первоклассников

Примечательно, что почти все цветы белорусские, но есть и голландские.

«Покупают все по-разному. Самые дорогие букеты у первоклассников. Родители стараются, выбирают красивые и подороже. Старшеклассники уже скромнее, берут цветы штучно часто. Но вообще к 1 сентября люди не сильно смотрят на ценник, главное — собрать красивый букет. Стабильный спрос — на розы», — делится мнением Наталия.

Женщина уже 8 лет продает цветы и отмечает, что букеты со временем никак беднее не стали.

«Был период коронавируса, когда покупали мало. Сейчас спрос вернулся. Это все же праздник, и он должен быть запоминающимся», — считает работник магазина.

«Уйду домой к полуночи»

Сами работники цветочных салонов не скрывают, что 31 августа для них всегда эмоционально и физически тяжелый день.

«Уйду домой ближе к полуночи. Народу всегда много в последний день лета, все время будем на ногах, в суете. И всем же нужно угодить, сделать такой букет, который хотят. Некоторые не знают, что хотят, а потому нужно посоветовать, рассказать. Но мы морально готовы, будем отсыпаться на следующий день. Кому-то из коллег отгул дадут, кому-то финансово компенсируют переработку», — говорит продавец.

Как сохранить букет цветов свежим к 1 сентября

Напоследок работники цветочных ларьков дают совет, как сохранить букет максимально свежим к школьной линейке.

После того, как букет окажется дома, сразу же поставьте его в вазу. Но перед этим надо подрезать стебли. Желательно сделать острый срез ножом или секатором под углом 45 градусов.

Но главное в сохранности букета — это чистая вода.

«Вообще любым цветам нужна не теплая, а холодная вода. Потому чаще ее меняйте. Роза вообще водохлеб, учитывайте это. Ну и не ставьте цветы на свет, лучше в темное место. Тогда за ночь букет не завянет, и праздник никак не будет омрачен», — отмечают продавцы.

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