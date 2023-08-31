Из-за участия Беларуси сборная Украины по пляжному футболу снялась с Евролиги 2 31.08.2023, 18:48

Украинским сборным запрещено участвовать в соревнованиях, в которых заявлены белорусы и россияне.

Из-за участия Беларуси мужская сборная Украины по пляжному футболу снялась с Евролиги-2023.

«Мы должны выполнять требования приказа Минспорта и пропустить эти соревнования», — пишет Ассоциация пляжного футбола Украины.

Украинским сборным запрещено участвовать в международных соревнованиях, в которых также заявлены спортсмены или команды, представляющие РФ и РБ.

Сборная Беларуси по пляжному футболу на групповом этапе суперфинала Евролиги по итогам жеребьевки попала в группу «А». Она сыграет с Италией, Грецией и Молдовой. Турнир пройдет в Италии в сентябре.

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