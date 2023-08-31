Из-за участия Беларуси сборная Украины по пляжному футболу снялась с Евролиги

Из-за участия Беларуси сборная Украины по пляжному футболу снялась с Евролиги2
- 31.08.2023, 18:48
Украинским сборным запрещено участвовать в соревнованиях, в которых заявлены белорусы и россияне.
Из-за участия Беларуси мужская сборная Украины по пляжному футболу снялась с Евролиги-2023.
«Мы должны выполнять требования приказа Минспорта и пропустить эти соревнования», — пишет Ассоциация пляжного футбола Украины.
Украинским сборным запрещено участвовать в международных соревнованиях, в которых также заявлены спортсмены или команды, представляющие РФ и РБ.
Сборная Беларуси по пляжному футболу на групповом этапе суперфинала Евролиги по итогам жеребьевки попала в группу «А». Она сыграет с Италией, Грецией и Молдовой. Турнир пройдет в Италии в сентябре.