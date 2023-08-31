Зеленский заявил, что планирует баллотироваться на второй президентский срок 5 31.08.2023, 18:59

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Владимир Зеленский

Также он озвучил ряд условий проведения выборов во время войны.

Президент Украины Владимир Зеленский будет баллотироваться на второй срок на президентских выборах в 2024 году (если они состоятся).

«В 2024-м году, если продолжится война, и если выборы состоятся, я никогда в жизни не брошу свою страну. Я думаю, что мировая демократия поддержит нас», — заявил он в интервью RTP.

Финансирование выборов остается актуальным вопросом, поскольку Зеленский не готов тратить на них бюджетные деньги.

Также он озвучил ряд условий проведения выборов во время войны.

Во-первых, выборы должны пройти «на всей территории Украины», чтобы солдаты на фронте тоже могли принять участие в голосовании.

Во-вторых, за выборами должны следить международные наблюдатели.

«Голосование должно быть демократическим и прозрачным, как это было, когда меня избирали президентом», – сказал Зеленский.

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