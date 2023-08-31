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Зеленский заявил, что планирует баллотироваться на второй президентский срок

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  • 31.08.2023, 18:59
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Зеленский заявил, что планирует баллотироваться на второй президентский срок
Владимир Зеленский

Также он озвучил ряд условий проведения выборов во время войны.

Президент Украины Владимир Зеленский будет баллотироваться на второй срок на президентских выборах в 2024 году (если они состоятся).

«В 2024-м году, если продолжится война, и если выборы состоятся, я никогда в жизни не брошу свою страну. Я думаю, что мировая демократия поддержит нас», — заявил он в интервью RTP.

Финансирование выборов остается актуальным вопросом, поскольку Зеленский не готов тратить на них бюджетные деньги.

Также он озвучил ряд условий проведения выборов во время войны.

Во-первых, выборы должны пройти «на всей территории Украины», чтобы солдаты на фронте тоже могли принять участие в голосовании.

Во-вторых, за выборами должны следить международные наблюдатели.

«Голосование должно быть демократическим и прозрачным, как это было, когда меня избирали президентом», – сказал Зеленский.

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