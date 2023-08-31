Завтра в некоторых районах и городах Беларуси нельзя будет купить алкоголь 2 31.08.2023, 19:04

Ограничена будет продажа алкогольных напитков в розницу.

В пятницу, 1 сентября, во некоторых городах и районах Беларуси будет запрещена продажа алкоголя.

Такое решение принято «в связи с проведением мероприятий, направленных на пропаганду (популяризацию) здорового образа жизни, профилактику пьянства и алкоголизма, борьбу с ними и приуроченных ко Дню знаний».

Местные власти самостоятельно принимают решение, о том, на какой период будут установлены ограничения. В частности, в Лепельском районе продажа спиртного в магазинах будет запрещена с 00.00 до 24.00, как и в Пинске. В Брагинском - с 08.00 до 08.00 следующего дня — как в Петриковском и Житковичском.

Ограничена будет продажа алкогольных напитков в розницу. Некоторые местные администрации запрещают продажу лишь крепкого алкоголя с содержанием спирта от 7%, а пиво остается доступным.

Запрет не коснется продажи на розлив в объектах общепита. Кроме того, в большинстве случаев ограничения не распространяются на покупку алкоголя для свадеб, юбилеев, ритуальных обрядов.

В большинстве регионов никаких запретов на продажу алкоголя 1 сентября не будет.

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