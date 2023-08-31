Буданов объяснил, почему из Беларуси не запустят ядерные ракеты 31.08.2023, 19:13

Кирилл Буданов

По его мнению, размещение ядерного оружия в нашей стране лишь «большая геополитическая игра».

Начальник главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что ознакомился с результатами проведенных в Беларуси под эгидой россиян тренировок по применению ядерных боеголовок. По его словам, Беларусь продемонстрировала полную неготовность к применению такого оружия. Об этом он заявил в интервью телеведущей Наталье Мосейчук на канале «1+1».

Как сказал Буданов, он не считает серьезной угрозу применения ядерного оружия Россией с территории Беларуси. По его мнению, это лишь «большая геополитическая игра», средство ядерного сдерживания и повышения ставок.

— Кстати, относительно ядерного оружия Беларуси, буквально несколько дней назад первые боеголовки были доставлены. До этого проводились масштабные тренировки с ядерными имитаторами. Я читал оригиналы документов по результатам тренировок. Довольно некрасивые для Беларуси документы, — заявил глава ГУР.

— Российское 12 главное управление, это управление, которое отвечает за именно эти средства, написало, что по результатам тренировок с ядерными имитаторами для системы Искандер, которые в небольшом количестве есть в Беларуси, была признана полная неготовность Беларуси к эксплуатации подобного вооружения, — утверждает Буданов.

В то же время, добавил он, белорусы показали «максимально высокий» результат во владении техникой типа «Точка У».

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