закрыть
31 августа 2023, четверг, 19:19
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Буданов объяснил, почему из Беларуси не запустят ядерные ракеты

  • 31.08.2023, 19:13
Буданов объяснил, почему из Беларуси не запустят ядерные ракеты
Кирилл Буданов

По его мнению, размещение ядерного оружия в нашей стране лишь «большая геополитическая игра».

Начальник главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что ознакомился с результатами проведенных в Беларуси под эгидой россиян тренировок по применению ядерных боеголовок. По его словам, Беларусь продемонстрировала полную неготовность к применению такого оружия. Об этом он заявил в интервью телеведущей Наталье Мосейчук на канале «1+1».

Как сказал Буданов, он не считает серьезной угрозу применения ядерного оружия Россией с территории Беларуси. По его мнению, это лишь «большая геополитическая игра», средство ядерного сдерживания и повышения ставок.

— Кстати, относительно ядерного оружия Беларуси, буквально несколько дней назад первые боеголовки были доставлены. До этого проводились масштабные тренировки с ядерными имитаторами. Я читал оригиналы документов по результатам тренировок. Довольно некрасивые для Беларуси документы, — заявил глава ГУР.

— Российское 12 главное управление, это управление, которое отвечает за именно эти средства, написало, что по результатам тренировок с ядерными имитаторами для системы Искандер, которые в небольшом количестве есть в Беларуси, была признана полная неготовность Беларуси к эксплуатации подобного вооружения, — утверждает Буданов.

В то же время, добавил он, белорусы показали «максимально высокий» результат во владении техникой типа «Точка У».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

В России созрел заговор Абрамовича
В России созрел заговор Абрамовича Игорь Эйдман
Серьезный мужчина в пиджаке
Серьезный мужчина в пиджаке Владимир Халип
Теперь понятно, кто правит Россией
Теперь понятно, кто правит Россией Леонид Невзлин
Они были героями, но не знали об этом
Они были героями, но не знали об этом Ирина Халип