Трамп не признал себя виновным по делу о фальсификации выборов в Джорджии 31.08.2023, 19:41

Дональд Трамп

Экс-президенту США выдвинули обвинения уже в четырех уголовных делах.

Бывший президент США Дональд Трамп не признал себя виновным по делу о вмешательстве в выборы 2020 года в штате Джорджия и отказался приезжать для официального объявления обвинений в суд.

Об этом сообщает BBC.

В судебном документе, поданном в четверг, Трамп заявил, что он «полностью понимает» характер преступлений и свое право явиться в суд при предъявлении обвинения.

«Понимая свои права, я настоящим свободно и добровольно отказываюсь от своего права присутствовать при предъявлении мне обвинения по обвинительному заключению и от права на то, чтобы оно было зачитано мне в открытом судебном заседании», — говорится в подписанном документе.

Трампу и еще 18 фигурантам этого уголовного производства должны официально объявить обвинения 6 сентября, но они не обязаны являться в суд лично.

Дональду Трампу выдвинули обвинения уже в четырех уголовных делах.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».