Любимый белорусами Volkswagen Passat выйдет без кузова седан и станет больше 31.08.2023, 19:58

Модификаций машины будет по-прежнему три.

Интернет-портал об автомобилях speedme.ru рассказал о кардинально новой версии легендарного автомобиля. Речь идет о Volkswagen Passat, которого за более чем полувековую историю продали более 30 миллионов экземпляров.

Настало время глобальных изменений этой популярной в том числе и у белорусов модели. Дачники, боготворящие вместительные универсалы, наверняка будут рады узнать, что немецкий бренд решил совсем отказаться от кузова «седан». Новый Passat прибавил 144 мм в длину, 50 мм в колесной базе и 20 мм в ширину. Что сделало его еще более просторным не только для пассажиров, но и для багажа.

Полностью светодиодные фары нового Passat изменили форму и объединены друг с другом световой полосой, проходящей через тонкую решетку радиатора. Также установлен совершенно новый бампер, который ранее называли «хрустальным» из-за того, что он легко крошился при малейшей аварии.

Внешний облик «народного автомобиля» стал более спортивным и аэродинамичным. Салон авто также претерпел серьезные изменения – появилась новая приборная панель «Digital Cockpit», а руль стал еще более многофункциональным. Рычаг автоматического переключения передач теперь находится на рулевой колонке, а рядом с ним большой 12,9-дюймовый сенсорный экран с высоким разрешением в стандартной комплектации и 15-дюймовый в качестве опции. Все настройки автомобиля теперь контролирует информационно-развлекательная система «MIB4».

Модификаций машины будет по-прежнему три: «Business», «Elegance» и «R-Line». В продаже она появится не раньше весны 2024 года.

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