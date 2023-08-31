закрыть
31 августа 2023, четверг, 21:02
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Зеленский: Война может закончиться в этом году

2
  • 31.08.2023, 20:13
  • 4,518
Зеленский: Война может закончиться в этом году
Владимир Зеленский

Сроки зависят от нескольких компонентов.

Развязанная Россией война в Украине может закончиться в 2023 году. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью португальскому телеканалу RTP, которое вышло 31 августа.

По его словам, сроки зависят от нескольких компонентов, главный из которых – успех Вооруженных сил на фронтах.

«Если у нас будет продвижение на поле боя, мы будем давить РФ и сломаем полностью их моральный дух, то мы можем и не представлять до конца, что может случиться. Пример Херсона показал, как они выводили 40 тыс. человек, бежали быстро, стремительно, бросали технику. Если мы додавим их до политического решения, в этот момент очень важно, где в этот момент будет весь мир. Если мир будет оставаться на стороне Украины и мы параллельно начнем встречи по украинской формуле мира, тогда мы сможем найти политические шаги, которые приблизят нас к миру», – сказал президент.

Зеленский назвал условия, при которых война затянется: например, в случае, замедления процессов на фронте, а также новых атак оккупантов на мирную инфраструктуру, которые приводят к жертвам среди гражданского населения.

«Блэкауты в Украине. Такие вещи убивают возможности политического решения войны. Когда Россия уничтожает наших людей – никто не хочет говорить с ними и с [президентом РФ Владимиром] Путиным, как сейчас. Потому что блэкауты – это уже не правила войны, а правила терроризма, когда они уничтожили нашу энергетическую систему. Дети в больницах умирали, потому что им нельзя было проводить операции. Кто им это простит? Это был конкретный геноцид. Снова приближается зима, Россия может снова начать так делать, и такие шаги могут изменить положение полностью. Тогда Россия будет постоянно находиться в процессе получения разных "ответов" от Украины», – добавил глава государства.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

В России созрел заговор Абрамовича
В России созрел заговор Абрамовича Игорь Эйдман
Серьезный мужчина в пиджаке
Серьезный мужчина в пиджаке Владимир Халип
Теперь понятно, кто правит Россией
Теперь понятно, кто правит Россией Леонид Невзлин
Они были героями, но не знали об этом
Они были героями, но не знали об этом Ирина Халип