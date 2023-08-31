Для нанимателей и работников введут несколько важных новшеств 1 31.08.2023, 20:19

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Что изменится.

В 2024 году заработают изменения, которые касаются нанимателей и работников. К примеру, до 1 апреля следующего года работодателям надо предоставить налоговикам данные об определенных доходах работников. Речь о так называемой «супербазе» доходов населения, которую ввели с нынешнего года. «Зеркало» составило подборку новшеств, которые появится для нанимателей и работников в 2024 году.

Отчитаться по доходам работников

В Беларуси с 2023 года заработала «супербаза» доходов населения. Она предполагает, что наниматели должны предоставлять налоговикам информацию практически обо всех доходах работников. Речь в том числе о льготах и суммах подоходного налога с физлиц. Чиновники также обязали банки «сливать» налоговой данные о клиентах-физлицах, у которых общая сумма по приходным операциям за календарный год превысила 150 тысяч рублей. Изменения предусмотрены обновленным Налоговым кодексом.

Как сообщают в МНС, информацию о доходах физлиц за 2023 год налоговые агенты, то есть наниматели, обязаны будут представить до 1 апреля 2024 года.

Введут новшества по больничным. Это по цепочке вызвало другие изменения

В 2024 году также введут изменения по расчету и выплате больничных. К примеру, одно из новшеств заключается в увеличении периода, за который берется зарплата для расчета этих выплат — с нынешних 6 до 18 месяцев.

Из-за новшеств по больничным чиновники ввели и другие изменения. Среди прочего уточнили общий порядок представления документов персонифицированного учета (ПУ). Речь об индивидуальном лицевом счете работников, на котором хранится информация об его трудовой деятельности, в том числе о трудовом стаже, заработке.

К примеру, с 2024 года будет действовать новая форма ПУ-3 (это один из документов по персонифицированному учету).

Что еще изменится в 2024-м

Со следующего года наниматели также смогут удерживать из зарплаты работников стоимость питания.

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