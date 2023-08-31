Прошла жеребьевка группового этапа футбольной Лиги чемпионов 31.08.2023, 20:36

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Мероприятие состоялось в «Монако».

Завершилась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов-2023/24. Мероприятие состоялось в «Монако».

32 команды были разбиты на восемь групп. Каждая из них гарантированно проведет по шесть матчей в основной сетке турнира.

Группа А: «Бавария», «Манчестер Юнайтед», «Копенгаген», «Галатасарай»

Группа В: «Севилья», «Арсенал», «Ланс», ПСВ

Группа C: «Наполи», «Реал», «Брага», «Унион» Берлин

Группа D: «Бенфика», «Интер», «Зальцбург», «Реал Сосьедад»

Группа Е: «Фейеноорд», «Атлетико», «Лацио», «Селтик»

Группа F: ПСЖ, «Боруссия» Д, «Милан», «Ньюкасл»

Группа G: «Манчестер Сити», «РБ Лейпциг», «Црвена Звезда», «Янг Бойз»

Группа H: «Барселона», «Порту», «Шахтер», «Антверпен»

Первый тур: 19/20 сентября

Второй тур: 3/4 октября

Третий тур: 24/25 октября

Четвертый тур: 7/8 ноября

Пятый тур: 28/29 ноября

Шестой тур: 12/13 декабря.

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