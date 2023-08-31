Прошла жеребьевка группового этапа футбольной Лиги чемпионов
- 31.08.2023, 20:36
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Мероприятие состоялось в «Монако».
Завершилась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов-2023/24. Мероприятие состоялось в «Монако».
32 команды были разбиты на восемь групп. Каждая из них гарантированно проведет по шесть матчей в основной сетке турнира.
Группа А: «Бавария», «Манчестер Юнайтед», «Копенгаген», «Галатасарай»
Группа В: «Севилья», «Арсенал», «Ланс», ПСВ
Группа C: «Наполи», «Реал», «Брага», «Унион» Берлин
Группа D: «Бенфика», «Интер», «Зальцбург», «Реал Сосьедад»
Группа Е: «Фейеноорд», «Атлетико», «Лацио», «Селтик»
Группа F: ПСЖ, «Боруссия» Д, «Милан», «Ньюкасл»
Группа G: «Манчестер Сити», «РБ Лейпциг», «Црвена Звезда», «Янг Бойз»
Группа H: «Барселона», «Порту», «Шахтер», «Антверпен»
Первый тур: 19/20 сентября
Второй тур: 3/4 октября
Третий тур: 24/25 октября
Четвертый тур: 7/8 ноября
Пятый тур: 28/29 ноября
Шестой тур: 12/13 декабря.