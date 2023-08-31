Последствия непогоды: перебои в электроснабжении отмечены в 109 населенных пунктах 31.08.2023, 20:54

Энергетики работают в усиленном режиме.

Энергетики работают в усиленном режиме, устраняя последствия непогоды. В течение дня электроснабжение было восстановлено в 444 населенных пунктах, сообщили в Минэнерго.

«Энергоснабжающие организации ведут постоянный мониторинг ситуации, находятся во взаимодействии с местными органами власти, областными подразделениями МЧС, службами Белгидромета. Работы по устранению последствий непогоды ведутся непрерывно. Их затрудняет большое количество упавших деревьев и веток», — рассказали в ведомстве.

По данным на 17.00 перебои в электроснабжении отмечены в 109 населенных пунктах — преимущественно в Гродненской и Витебской областях.

Напомним, накануне в Беларуси был объявлен оранжевый уровень опасности — прошли грозы, ливни, град, был очень сильный ветер. Вечером 31 августа на большей части территории страны также ожидаются грозы. При грозах местами — сильные ливни и шквалистое усиление ветра порывами до 15−20 м/с.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».