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Последствия непогоды: перебои в электроснабжении отмечены в 109 населенных пунктах

  • 31.08.2023, 20:54
Последствия непогоды: перебои в электроснабжении отмечены в 109 населенных пунктах

Энергетики работают в усиленном режиме.

Энергетики работают в усиленном режиме, устраняя последствия непогоды. В течение дня электроснабжение было восстановлено в 444 населенных пунктах, сообщили в Минэнерго.

«Энергоснабжающие организации ведут постоянный мониторинг ситуации, находятся во взаимодействии с местными органами власти, областными подразделениями МЧС, службами Белгидромета. Работы по устранению последствий непогоды ведутся непрерывно. Их затрудняет большое количество упавших деревьев и веток», — рассказали в ведомстве.

По данным на 17.00 перебои в электроснабжении отмечены в 109 населенных пунктах — преимущественно в Гродненской и Витебской областях.

Напомним, накануне в Беларуси был объявлен оранжевый уровень опасности — прошли грозы, ливни, град, был очень сильный ветер. Вечером 31 августа на большей части территории страны также ожидаются грозы. При грозах местами — сильные ливни и шквалистое усиление ветра порывами до 15−20 м/с.

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