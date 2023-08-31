Reuters: В России не хватает топлива для сбора урожая

Reuters: В России не хватает топлива для сбора урожая3
- 31.08.2023, 21:24
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Особенно дефицит наблюдается в южной части страны.
Россия, один из крупнейших в мире производителей нефти, столкнулась с нехваткой топлива, необходимого для сбора урожая, особенно в южной части страны. Ситуация может ухудшиться в ближайшие месяцы, пишет агентство Reuters со ссылкой на источники на российском рынке.
Трейдеры рассказали агентству, что ситуация на рынке топлива ухудшилась из-за вывода в ремонт нефтеперерабатывающих заводов, загруженности железных дорог и ослабления рубля, которое стимулирует экспорт бензина и дизеля.
«Бензин А-92 недоступен в розничной продаже в Краснодарском крае, Адыгее и Астрахани, бензина А-95 и дизтоплива практически нет», — сообщил агентству трейдер на юге России.
Другой трейдер сообщил, что во всей Самарской области уже вторую неделю прекращены продажи дизеля на нефтебазах и на розничных рынках.
Вице-премьер РФ Александр Новак заявил в среду, 30 августа, что дефицита топлива нет.
«Существует нехватка топлива... Цены на нефтепродукты выросли в диапазоне от 10% до 20%», — сообщил агентству в письменном комментарии генеральный директор одного из российских агрохолдингов.
Оптовые цены на дизельное топливо начали резко расти в июле. За последние два месяца биржевые цены на дизель подскочили в среднем более чем на 25% — до $700 за тонну.
«Мы не покупаем. Цены сумасшедшие», — рассказал владелец нефтебазы.
Ранее в этом месяце Министерство энергетики рекомендовало нефтяным компаниям найти способы сдержать рост оптовых цен на топливо в сельскохозяйственных регионах.